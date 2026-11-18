Что значит крупнейшая с 2022 года атака Украины на Крымский мостДавление на логистику вокруг Крыма и Азовского моря продолжает расти
Правительственная комиссия по ликвидации последствий крупнейших с 2022 г. атак ВСУ на Крымский мост 16–17 ноября определила «меры для оценки ущерба и начала строительных работ для восстановления» сооружения. Об этом днем 17 ноября заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
Комиссия обсудила и оценку сроков «увеличения пропускной способности альтернативных транспортных маршрутов». «Также обсудили вопросы доставки грузов на Крымский полуостров альтернативными маршрутами», – цитирует Хуснуллина пресс-служба правительства.
В совещании кроме курирующего стройкомплекс вице-премьера участвовали неназванные «главы регионов», руководители Росморречфлота Андрей Тарасенко, Росавтодора – Роман Новиков и представители Крымской железной дороги. В Минтрансе добавили, что в комиссию вошел и глава ведомства Дмитрий Ядров.
Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину «о положении дел вокруг Крымского моста». «Будет намечен конкретный план, определены очередность и временные рамки работ по восстановлению», – говорится в сообщении Кремля. Путин вечером 17 ноября прибыл на саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне, где 19 ноября планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Президент России атаку к моменту сдачи материала в печать не комментировал. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил, что по работам на мосту «будет намечен конкретный план», определены «очередность, временные рамки по восстановлению»: «Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего». Уже в Шэньчжэне Песков заявил журналистам, что атака Украины на Крымский мост может быть связана с предстоящей встречей Путина, Трампа и Си. ВСУ атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября. Первый удар, сообщил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов, привел к ограничению движения по автомобильной части, продлившемуся 16 часов. Со стороны Кубани развернуты пункты обогрева и питания для застрявших водителей, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Атака задержала четыре поезда, сообщил оператор перевозок в Крым «Гранд сервис экспресс».
Новая атака произошла в ночь на 17 ноября, власти Крыма и Кубани объявляли ракетную опасность. Утром Аксенов попросил «воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов». Кондратьев заявил, что пункты обогрева и питания продолжили работу, а при планировании поездок в Крым попросил «использовать альтернативные маршруты».
Минтранс сообщил, что железнодорожное сообщение к вечеру 17 ноября восстановлено по одному из путей, второй ремонтируется, а поезда идут по спецграфику: «Ведется работа по организации дополнительных поездов дальнего следования, а также пригородного сообщения».
Деталей атаки и повреждений власти не сообщали. Следственный комитет (СК) 17 ноября возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По данным СК, зафиксированы «повреждения конструкции» моста, так как «украинские вооруженные формирования атаковали Крымский мост при помощи беспилотных летательных аппаратов».
Первая и самая крупная атака на Крымский мост произошла 8 октября 2022 г. Тогда на автодорожной части был подорван грузовик, повредивший пролет моста и убивший пять человек. СК квалифицировал инцидент как теракт, организованный службой безопасности Украины. Это подтвердили и украинские власти, назвав мост «законной военной целью».
Путин заявлял, что для военных перевозок он не используется. Мост восстанавливали четыре с половиной месяца – легковое движение возобновили в феврале 2023 г., но грузовое движение для транспорта грузоподъемностью более 1,5 т до сих пор ограничено «во избежание провокаций».
Атаки на мост шли и в последующие годы, приводя к приостановкам движения, но не более чем на сутки. В 2026 г. усилились нападения на Крым и на «сухопутном мосту» туда – трассе «Новороссия» через новые регионы.
Сейчас непростая ситуация с логистикой Крыма может усугубиться, считает военный эксперт, редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев. Он указывает, что ставшая основным путем снабжения полуострова «Новороссия» испытывает давление. На трассе за фурами все еще охотятся дроны, указывает Корнев, хотя губернатор Запорожской области Евгений Балицкий говорит о ее «контроле».
Паромное сообщение Крыма и Кубани продолжается. Ситуация с судоходством в бассейне Черного моря и так непростая, говорит источник «Ведомостей» в одной из контейнерных компаний. Для нормализации логистики необходимы устойчивость транспортных маршрутов и возможность прогнозировать сроки и стоимость перевозок, говорит руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов: «Напряженность в регионе формирует дополнительные риски и издержки».