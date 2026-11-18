Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину «о положении дел вокруг Крымского моста». «Будет намечен конкретный план, определены очередность и временные рамки работ по восстановлению», – говорится в сообщении Кремля. Путин вечером 17 ноября прибыл на саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне, где 19 ноября планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Президент России атаку к моменту сдачи материала в печать не комментировал. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил, что по работам на мосту «будет намечен конкретный план», определены «очередность, временные рамки по восстановлению»: «Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего». Уже в Шэньчжэне Песков заявил журналистам, что атака Украины на Крымский мост может быть связана с предстоящей встречей Путина, Трампа и Си. ВСУ атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября. Первый удар, сообщил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов, привел к ограничению движения по автомобильной части, продлившемуся 16 часов. Со стороны Кубани развернуты пункты обогрева и питания для застрявших водителей, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Атака задержала четыре поезда, сообщил оператор перевозок в Крым «Гранд сервис экспресс».