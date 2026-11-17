СК возбудил уголовное дело после крушения самолета Ан-12 в Кузбассе
Военные следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту крушения военно-транспортного самолета Ан-12 в Кемеровской области. Об этом сообщили в СК РФ.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
17 ноября в районе села Ягуново недалеко от Кемерова потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12. Все 19 членов экипажа погибли.
Самолет выполнял плановый полет. По данным военного ведомства, предварительной причиной крушения стала техническая неисправность, но для установления всех обстоятельств на месте работает комиссия ВКС России.