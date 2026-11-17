Штаб развернут на месте падения самолета в Кузбассе
Штаб развернут на месте крушения самолета в Кемеровской области. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк, который лично возглавил его работу.
Предположительно, потерпел крушение транзитный самолет, пролетавший через территорию области.
«Сейчас уже на месте развернут штаб, я его возглавляю. Силы МЧС на месте, Росгвардия на месте. Также присутствует медицина катастроф, работаем», – сообщил Середюк.
17 ноября Середюк сообщил, что в регионе произошло авиационное происшествие. Инцидент случился в районе села Ягуново. Обстоятельства происшествия устанавливают уполномоченные ведомства. По данным Telegram-канала Baza, в авиакатастрофе погибли люди.