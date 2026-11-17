Фигуристы из России пропустят этап Гран-при в Финляндии из-за запрета на въезд
Российские фигуристы пропустят этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Финляндии из-за ограничений на въезд граждан России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«Фигуристы не выступят в Финляндии. Официальная информация появится в ближайшее время», – заявил собеседник агентства.
Турнир должен пройти в Хельсинки. В нем планировали выступить три российские спортивные пары: чемпионы страны Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, призеры Олимпийских игр Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также победители и призеры российских этапов Гран-при Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Кроме того, на соревнованиях должен был выступить двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко.
12 ноября Финляндия ужесточила ограничения на въезд граждан России с необязательными целями. Новые правила распространяются на краткосрочную работу по визе, поездки спортсменов, в том числе выступающих под нейтральным статусом. Ограничения действуют независимо от страны, из которой россияне прибывают в Финляндию.
9 ноября сообщалось, что власти Финляндии намерены ограничить выдачу краткосрочных рабочих виз российским спортсменам, чтобы не допускать их въезд в страну. 6 ноября глава финского МИД заявил о подготовке новых ограничений на въезд россиян.