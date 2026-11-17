Лукашенко назвал прогрессом участие Европы в переговорах по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. При этом он обвинил руководство Европы и Киев в том, что ранее достигнутые переговорные договоренности были фактически перечеркнуты. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на интервью главы государства.
По словам Лукашенко, переговорный процесс пришлось фактически начинать заново из-за позиции европейской и украинской сторон. Белорусский президент считает, что участникам необходимо постепенно восстанавливать диалог, в том числе через гуманитарные инициативы. «Пусть эти первые шаги будут в виде каких-то гуманитарных акций, обмена погибшими и обмена пленными», – заявил он.
Лукашенко подчеркнул, что считает положительным моментом участие европейских представителей в обсуждении урегулирования конфликта.
17 ноября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что речь о подключении европейских представителей к переговорам по Украине пока не идет.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва не согласовывала расширение переговорного формата за счет европейских стран. По его словам, стороны договорились продолжить трехсторонние консультации России, США и Украины, однако дата следующей встречи пока не определена.
В тот же день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении европейских стран участвовать в переговорах в формате E5 + ЕС. Она подчеркнула, что Европа продолжит оказывать поддержку Украине и усиливать давление на Россию.