Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. При этом он обвинил руководство Европы и Киев в том, что ранее достигнутые переговорные договоренности были фактически перечеркнуты. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на интервью главы государства.