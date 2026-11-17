«Многие, которые ушли из России, страдают от того, что они потеряли такие крупные рынки», – сказал Дмитриев. По его словам, значительную часть освободившихся сегментов заняли российские компании, а также предприятия из Китая и других азиатских стран. Несмотря на это, глава РФПИ ожидает попыток западного бизнеса вернуться в Россию.