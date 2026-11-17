Дмитриев: западные компании страдают из-за ухода с рынка России
Многие западные компании несут потери из-за ухода с российского рынка и будут стремиться возобновить работу в стране. Однако возвращение может оказаться затруднительным, поскольку освободившиеся ниши уже заняли отечественные и азиатские предприятия. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью ИС «Вести».
«Многие, которые ушли из России, страдают от того, что они потеряли такие крупные рынки», – сказал Дмитриев. По его словам, значительную часть освободившихся сегментов заняли российские компании, а также предприятия из Китая и других азиатских стран. Несмотря на это, глава РФПИ ожидает попыток западного бизнеса вернуться в Россию.
22 октября Дмитриев заявил, что американские компании заинтересованы в продолжении работы на российском рынке. По его словам, РФПИ поддерживает постоянные контакты с Американской торговой палатой в России (AmCham), которая разъясняет властям США последствия санкций для американского бизнеса.
25 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия стремится создавать благоприятные условия для оставшихся в стране европейских компаний. Он отметил, что некоторые предприятия покинули российский рынок под давлением властей своих государств.
1 октября Путин допустил возвращение западным собственникам активов, переданных во временное управление, при благоприятном развитии событий. Президент подчеркнул, что такие меры не означают национализацию предприятий.