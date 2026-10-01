Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP97,38-0,12%CNY Бирж.12,414+0,34%IMOEX2 281,4+0,6%RTSI863,35+0,98%RGBI111,24+0,01%RGBITR763,32+0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Путин рассказал, как европейским компаниям вернуть активы в России

Заявления о национализации он назвал ложью
Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин опроверг заявления о национализации активов европейских компаний в России, назвав их ложью и провокацией. Об этом он сказал на пленарной сессии клуба «Валдай», которая проходит в национальном центре «Россия».

«Мы ничего ни у кого не забираем, не крадем и не национализируем», – заявил президент. По его словам, постановка под внешнее управление западных компаний в РФ создает условия для зеркального ответа на возможную национализацию российских предприятий на Западе. При благоприятном сценарии западные собственники получат свои предприятия обратно, подтвердил Путин.

Путин также назвал абсолютно недопустимыми блокировку российских активов на Западе и использование прибыли от них на военные действия. «Вот они взяли, заблокировали наши золотовалютные резервы и резервы Центрального банка, да еще вроде там раздают доходы от использования этих резервов на войну. Вот это вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо», – сказал он.

17 сентября 2026 г. Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы Nestlé, FM Logistic, «Лемана про» и «Ашана». 28 сентября Путин передал во временное управление АО «УК торг рус» компании, связанные с ритейлером Metro. В Кремле объяснили это тем, что компании принадлежат недружественным странам. В сентябре Дмитрий Медведев заявил о необходимости «идти дальше» в вопросе временного управления иностранными активами.

Читайте также:Главные заявления Путина о выживании, цифровом тоталитаризме и правилах войны
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте