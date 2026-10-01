Путин рассказал, как европейским компаниям вернуть активы в России

Путин рассказал, как европейским компаниям вернуть активы в РоссииЗаявления о национализации он назвал ложью
Президент России Владимир Путин опроверг заявления о национализации активов европейских компаний в России, назвав их ложью и провокацией. Об этом он сказал на пленарной сессии клуба «Валдай», которая проходит в национальном центре «Россия».
«Мы ничего ни у кого не забираем, не крадем и не национализируем», – заявил президент. По его словам, постановка под внешнее управление западных компаний в РФ создает условия для зеркального ответа на возможную национализацию российских предприятий на Западе. При благоприятном сценарии западные собственники получат свои предприятия обратно, подтвердил Путин.
Путин также назвал абсолютно недопустимыми блокировку российских активов на Западе и использование прибыли от них на военные действия. «Вот они взяли, заблокировали наши золотовалютные резервы и резервы Центрального банка, да еще вроде там раздают доходы от использования этих резервов на войну. Вот это вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо», – сказал он.
17 сентября 2026 г. Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы Nestlé, FM Logistic, «Лемана про» и «Ашана». 28 сентября Путин передал во временное управление АО «УК торг рус» компании, связанные с ритейлером Metro. В Кремле объяснили это тем, что компании принадлежат недружественным странам. В сентябре Дмитрий Медведев заявил о необходимости «идти дальше» в вопросе временного управления иностранными активами.