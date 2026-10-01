Путин рассказал, как европейским компаниям вернуть активы в России

Путин также назвал абсолютно недопустимыми блокировку российских активов на Западе и использование прибыли от них на военные действия. «Вот они взяли, заблокировали наши золотовалютные резервы и резервы Центрального банка, да еще вроде там раздают доходы от использования этих резервов на войну. Вот это вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо», – сказал он.