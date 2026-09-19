Медведев: по временному управлению иностранными активами надо идти дальше
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости двигаться дальше в вопросе временного управления иностранными активами. Об этом он написал в своем канале в Max. По его словам, есть смысл вспомнить первые акты советской власти, на основании которых иностранные заводы и фабрики были принудительно и безвозмездно изъяты в государственную собственность.
Он также отметил, что, «как и сто лет назад», в Европе понимают только грубую силу. Медведев добавил, что «и за океаном слышат только язык прямого военного сдерживания». Политик также упомянул компании, российские активы которых передали во временное управление. Он назвал их «священными коровами» и заметил, что Nestlé , «Ашан» и прочие приносили владельцам приличные доходы. Даже временное управление по указу президента вызвало у европейских правительств волну паники.
17 сентября президент РФ Владимир Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы Nestlé, логистической компании FM Logistic, сети строительных гипермаркетов «Лемана про» и «Ашана».
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров допустил, что появление указа может быть связано со снижением ожиданий относительно нормализации экономических отношений России со странами Европы в обозримой перспективе.