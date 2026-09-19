Он также отметил, что, «как и сто лет назад», в Европе понимают только грубую силу. Медведев добавил, что «и за океаном слышат только язык прямого военного сдерживания». Политик также упомянул компании, российские активы которых передали во временное управление. Он назвал их «священными коровами» и заметил, что Nestlé , «Ашан» и прочие приносили владельцам приличные доходы. Даже временное управление по указу президента вызвало у европейских правительств волну паники.