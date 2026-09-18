В Кремле объяснили передачу Nestlé и «Ашана» во временное управление

В Кремле объяснили передачу Nestlé и «Ашана» во временное управлениеОни принадлежат компаниям из недружественных стран
Передача активов Nestlé и «Ашана» во временное управление государства связано с тем, что это компании недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны», – сказал он.
Песков заявил, что решение о передаче во временное управление «Л.Е.В. Менеджменту» принималось в связи с тем, что это компания, которая «наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам».
17 сентября президент РФ Владимир Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы Nestlé, логистической компании FM Logistic, сети строительных гипермаркетов «Лемана про» и «Ашана».
Опрошенные «Ведомостями» эксперты сочли необычным, что под управление одной непрофильной структуры одновременно передается целый набор крупных и не связанных между собой активов. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров допустил, что появление указа может быть связано со снижением ожиданий относительно нормализации экономических отношений России со странами Европы в обозримой перспективе.