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В Кремле объяснили передачу Nestlé и «Ашана» во временное управление

Они принадлежат компаниям из недружественных стран
Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Передача активов Nestlé и «Ашана» во временное управление государства связано с тем, что это компании недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны», – сказал он.

Песков заявил, что решение о передаче во временное управление «Л.Е.В. Менеджменту» принималось в связи с тем, что это компания, которая «наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам».

«Ашан», Nestlé, FM Logistic и «Лемана про» переданы во временное управление

Бизнес / Торговля и услуги

17 сентября президент РФ Владимир Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы Nestlé, логистической компании FM Logistic, сети строительных гипермаркетов «Лемана про» и «Ашана».

Опрошенные «Ведомостями» эксперты сочли необычным, что под управление одной непрофильной структуры одновременно передается целый набор крупных и не связанных между собой активов. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров допустил, что появление указа может быть связано со снижением ожиданий относительно нормализации экономических отношений России со странами Европы в обозримой перспективе.

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