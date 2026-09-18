В Кремле объяснили передачу Nestlé и «Ашана» во временное управление

«Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны», – сказал он.