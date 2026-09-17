«Ашан», Nestlé, FM Logistic и «Лемана Про» переданы во временное управление

Консультант по M&A Иван Пешков говорит, что сам по себе указ не означает подготовку к продаже российских активов. Формально государство передает управление ими от иностранных владельцев АО «Л.Е.В. Менеджмент», тогда как право собственности сохраняется за прежними владельцами. Но при этом такой механизм уже использовался перед последующей продажей российских активов иностранных компаний, в том числе Carlsberg, Danone и CanPack. В этих случаях сначала вводилось временное управление, а позднее активы отдельными указами выводились из него – судя по всему, к этому моменту уже велись переговоры о продаже и после этого проходила сделка, говорит он.