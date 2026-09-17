«Ашан», Nestlé, FM Logistic и «Лемана Про» переданы во временное управление

«Ашан», Nestlé, FM Logistic и «Лемана Про» переданы во временное управлениеТеперь заниматься ими будет неизвестная компания «Л.Е.В. Менеджмент»
Президент России Владимир Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы Nestlé, логистической компании FM Logistic, сети строительных гипермаркетов «Лемана ПРО» и «Ашана». Это следует из указа главы государства от 17 сентября. Он вступает в силу со дня официального опубликования.
Согласно СПАРК-Интерфакс, АО «Л.Е.В. Менеджмент» с уставным капиталом 15 000 руб. было зарегистрировано в октябре 2024 г. Его генеральным директором с 10 сентября 2026 г. является Андрей Краюшкин. До этого компанию с момента ее создания возглавляла Лариса Рогачева. О них ничего не известно.
Указ затрагивает в общей сложности 16 российских юридических лиц. В частности, во временное управление переходят доли иностранных владельцев в ООО «Нестле Россия» и ООО «Нестле Кубань». В обоих случаях речь идет в совокупности о 100% компаний. «Нестле Россия» является основным российским юрлицом швейцарского производителя продуктов питания Nestlé. «Л.Е.В. Менеджмент» также будет управлять 100% ООО «Ашан». 99,99858% компании принадлежат французской Société Par Actions Simplifiée Sogepar, еще 0,00142% – Meelakker B.V. Под ее управление попадают и российские активы французского логистического оператора FM Logistic (100% акций АО «ФМ Ложистик Восток», АО «ФМ Ложистик Кастомс» и АО «ФМ Ложистик Рус»), который до 2022 г. владел в России 22 складами почти на 900 000 кв. м. Еще одна группа компаний связано со сетью товаров для строительства и ремонта «Лемана Про» (ранее «Леруа Мерлен»). В управление передается ее операционная компания – ООО «Ле Монлид».
Представитель «Леманы Про» сообщил «Ведомостям», что пока не располагает официальными данными от органов государственной власти и дополнительной информацией в связи с указом. Компания запросила соответствующие разъяснения и сможет дать более подробный комментарий после их получения, отметил он. По его словам, сейчас организация и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме. «Ведомости» также направили запросы в «Ашан» и Nestlé.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров допускает, что появление указа может быть связано со снижением ожиданий относительно нормализации экономических отношений России со странами Европы в обозримой перспективе. При этом, по его словам, сама передача крупных активов во временное управление предполагает значительную неопределенность, а дальнейшая судьба компаний может складываться по-разному. В российской практике уже были случаи, когда временное управление впоследствии прекращалось, напоминает эксперт.
Консультант по M&A Иван Пешков говорит, что сам по себе указ не означает подготовку к продаже российских активов. Формально государство передает управление ими от иностранных владельцев АО «Л.Е.В. Менеджмент», тогда как право собственности сохраняется за прежними владельцами. Но при этом такой механизм уже использовался перед последующей продажей российских активов иностранных компаний, в том числе Carlsberg, Danone и CanPack. В этих случаях сначала вводилось временное управление, а позднее активы отдельными указами выводились из него – судя по всему, к этому моменту уже велись переговоры о продаже и после этого проходила сделка, говорит он.
Необычным Пешков считает то, что под управление одной непрофильной структуры одновременно передается целый набор крупных и не связанных между собой активов. «Ашан» и «Лемана Про» исторически связаны с семьей Мюлье, но Nestlé и FM Logistic принадлежат совершенно другим владельцам, обращает внимание эксперт. Российский бизнес Leroy Merlin еще в 2023 г. был передан местному менеджменту, а 99,993% ООО «Ле Монлид» сейчас принадлежит зарегистрированной в ОАЭ Scenari Holding LP, напоминает он. Таким образом, во временное управление государство сейчас передает не просто «французский Leroy Merlin», а российский бизнес, который формально уже был выведен из-под прямого владения иностранной структуры, говорит Пешков.
Стоимость только российского бизнеса «Леманы Про», включая недвижимость и операционные активы, Бурмистров оценивает примерно в 300–350 млрд руб., а с учетом денежных средств на счетах – в 370–420 млрд руб. Российские операционные активы Nestlé, включая заводы, по его оценке, могут стоить 120–125 млрд руб., а с учетом денежных средств – 160–170 млрд руб.