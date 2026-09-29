Российские активы Metro переданы во временное управление

Российские активы Metro переданы во временное управлениеПравда, отвечать за эту сеть будет компания, созданная действующим топ-менеджером ритейлера
Президент России Владимир Путин передал во временное управление АО «УК торг рус» компании, связанные с ритейлером Metro. Это следует из указа главы государства, который был опубликован 28 сентября. Речь идет о 100% ООО «Метро вэрхаус Ногинск», 100% ООО «Метро кэш энд керри» и 100% ООО «Ритейл проперти 5».
Немецкая сеть Metro работает в России с 2000 г., первые торговые центры компании открылись спустя год. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», доли в ООО «Метро кэш энд керри» распределены между Metro Cash & Carry International Holding B.V. (54,45%) и Mеtro Cash & Carry Russia B.V. (45,55%), а в ООО «Ритейл проперти 5» – между Metro Retail Real Estate GmbH (90%) и Mеtro Properties Holding GmbH (10%). ООО «Метро вэрхаус Ногинск» полностью принадлежит Metro Cash & Carry Russia B.V.
АО «УК торг рус» зарегистрировано 8 сентября 2026 г. Уставный капитал компании – 10 000 руб. Она находится на Ленинградском шоссе, 71Г, стр. 2, – по тому же адресу, что и головной офис Metro. Генеральным директором и учредителем «УК торг рус» является Йоханнес Мария Толай. Он же с марта 2023 г. возглавляет ООО «Метро кэш энд керри».
Представитель самой Metro объяснил решение о введении временного управления необходимостью «обеспечения безопасности сотрудников, инфраструктуры и непрерывности бизнес-процессов». Компания, по его словам, продолжает работать в штатном режиме, операционные процессы не изменились, обязательства перед поставщиками, клиентами и сотрудниками выполняются в обычном порядке.
Толай давно работает в российском ритейле. В 2009–2015 гг. он возглавлял российское подразделение Globus, в 2018 г. перешел в X5 Retail Group, а с ноября 2019 г. до 2022 г. руководил «Ашан ритейл Россия». 17 сентября российские активы «Ашана» вместе с активами Nestlé, FM Logistic и «Лемана про» также были переданы во временное управление АО «Л.Е.В. менеджмент». Учредители этой компании не раскрываются.
Оснований считать решения по «Ашану» и Metro частью одной сделки нет, подчеркивает управляющий партнер O2 Consulting Ольга Сорокина. По ее словам, предыдущая работа Толая в «Ашане» скорее показывает его опыт управления крупными продовольственными сетями в России.
Это не случайный человек, а управленец с многолетней отраслевой экспертизой на российском рынке, добавляет она.
Управляющий партнер компании «Поправка бизнеса» Наталия Поправко и вовсе называет сделку с «УК торг рус» беспрецедентной, поскольку действующий менеджмент Metro входит в структуру временной управляющей компании. По ее словам, это позволяет сохранить преемственность операционного управления. При этом для иностранных собственников юридическая суть режима не меняется: они утрачивают корпоративный контроль, сохраняя лишь формальное право собственности, поясняет Поправко.
Хотя юридический механизм в случае Metro тот же, что и при передаче Nestlé и других организаций, управленческая конструкция принципиально отличается, добавляет Сорокина. По ее словам, с практической точки зрения это позволяет провести более мягкую смену режима корпоративного контроля без необходимости введения нового менеджмента в действующий бизнес. Советник юридической фирмы «Косенков и Суворов» Александр Баев считает, что подобная схема даст возможность ограничить непосредственное влияние зарубежных бенефициаров на ключевые корпоративные решения и распределение прибыли, не вмешиваясь при этом в операционную деятельность бизнеса. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров допускает, что назначение Толая означает доверие государства к менеджменту компании.
При этом, как отмечает Сорокина, передача во временное управление не означает подготовку Metro к продаже. Правда, такая конструкция заметно расширяет влияние Толая на российский бизнес: он одновременно руководит операционной компанией и контролирует структуру, осуществляющую корпоративные полномочия временного управляющего, продолжает эксперт.
Выручка Metro во II квартале 2026 г., по словам Бурмистрова, выросла на 1,3% до 62,1 млрд руб. Он также указывает, что компания сохранила 9-е место среди крупнейших продуктовых ритейлеров России. Стоимость российского бизнеса сети с учетом денежных средств и финансовых вложений эксперт оценивает в 75–80 млрд руб.