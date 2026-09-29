Российские активы Metro переданы во временное управление

Хотя юридический механизм в случае Metro тот же, что и при передаче Nestlé и других организаций, управленческая конструкция принципиально отличается, добавляет Сорокина. По ее словам, с практической точки зрения это позволяет провести более мягкую смену режима корпоративного контроля без необходимости введения нового менеджмента в действующий бизнес. Советник юридической фирмы «Косенков и Суворов» Александр Баев считает, что подобная схема даст возможность ограничить непосредственное влияние зарубежных бенефициаров на ключевые корпоративные решения и распределение прибыли, не вмешиваясь при этом в операционную деятельность бизнеса. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров допускает, что назначение Толая означает доверие государства к менеджменту компании.