Костин заявил об ухудшении инвестиционного климата

Костин заявил об ухудшении инвестиционного климатаНа это влияют и внешние удары, и «преувеличенные страхи» бизнеса за право собственности
В России ухудшился инвестиционный климат, а среди причин этого, помимо высокой ключевой ставки, – внешние удары и возросшие опасения бизнеса за право своей собственности, заявил предправления ВТБ Андрей Костин на сессии XXIII Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.
Некоторые крупные предприниматели, по словам банкира, из-за этого направляют инвестиции не в основной бизнес, а «в сторону». «Они говорят: "Ну это у нас все равно отберут"», – прокомментировал Костин.
«Совсем забыли слова «инвестиционный климат». Раньше каждое мероприятие: «инвестиционный климат», «инвестиционный климат», а сейчас как будто его нет. На самом деле он ухудшается, на мой взгляд, не только из-за санкций и так далее, но по ряду других причин», – отметил Костин.
Но Костин страхи бизнеса насчет своей собственности считает преувеличенными. «Надо смотреть на те законы, которые принимаются. В общем, бизнес надо оберегать – он такая трепетная категория», – сказал глава ВТБ.
Государство стимулирует инвестиции в основном двумя способами: дешевыми кредитами или субсидиями, сказал Костин. По его словам, экономика во многом опирается на субсидирование, но ставки при этом выросли. В пример он привел судостроение. Сейчас ВТБ начинает реконструкцию Северной верфи (банк управляет Объединенной судостроительной корпорацией. – «Ведомости»), которая должна позволить производить больше судов и лучшего качества. Но отрасль, по словам Костина, упирается в спрос: заказчики готовы покупать суда при кредите под 5% или с субсидией, а субсидирование лизинга через ГТЛК прекратилось из-за нехватки бюджетных средств. «Мы произведем, а кто будет покупать, если спрос не будет создан?» – задался вопросом Костин. На инвестициях сказываются и проблемы на Черном море, добавил он. Тем не менее, по его мнению, все эти годы экономика достаточно успешно преодолевает трудности.
«К счастью», по данным Костина, наметился серьезный прирост инвестиций со стороны китайских инвесторов. Арабские инвесторы тоже присматриваются к российской экономике. Но, отметил Костин, над этим надо еще работать.
В середине сентября Владимир Путин издал указ о передаче основных российских юрлиц «Ашана», «Лемана ПРО» (бывший Leroy Merlin), Nestle и FM Logistic во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что при принятии решения о передаче активов «Ашана», «Лемана ПРО» и Nestle во временное управление учитывалось, что речь идет о компаниях из «недружественных» стран из европейских государств, которые «самым активным образом вовлечены в военные действия» против России и в нанесение ударов со стороны Украины по объектам российской экономической инфраструктуры.