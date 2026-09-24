Костин заявил об ухудшении инвестиционного климата

Государство стимулирует инвестиции в основном двумя способами: дешевыми кредитами или субсидиями, сказал Костин. По его словам, экономика во многом опирается на субсидирование, но ставки при этом выросли. В пример он привел судостроение. Сейчас ВТБ начинает реконструкцию Северной верфи (банк управляет Объединенной судостроительной корпорацией. – «Ведомости»), которая должна позволить производить больше судов и лучшего качества. Но отрасль, по словам Костина, упирается в спрос: заказчики готовы покупать суда при кредите под 5% или с субсидией, а субсидирование лизинга через ГТЛК прекратилось из-за нехватки бюджетных средств. «Мы произведем, а кто будет покупать, если спрос не будет создан?» – задался вопросом Костин. На инвестициях сказываются и проблемы на Черном море, добавил он. Тем не менее, по его мнению, все эти годы экономика достаточно успешно преодолевает трудности.