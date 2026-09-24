Что рассказали Костин и Набиуллина о главном враге российской экономики

Что рассказали Костин и Набиуллина о главном враге российской экономикиОб инфляции, инвестиционном климате и сделке ВТБ с Wildberries
- Инфляция и денежно-кредитная политика
- Инвестиционный климат и иностранные инвестиции
- Банковский сектор, кредитование и регулирование
- Сделка ВТБ и Wildberries-Russ
На XXIII Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России, выступили глава ВТБ Андрей Костин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Они обсудили инфляцию, инвестиционный климат, кредитование и ситуацию в банковском секторе. «Ведомости» собрали основные тезисы.
Инфляция и денежно-кредитная политика
Андрей Костин назвал инфляцию главным врагом экономики. «Для того чтобы инфляция не росла, нам нужно минимизировать количество денег в экономике», – сказал он.
Эльвира Набиуллина заявила, что высокая инфляция много лет беспокоит ЦБ и граждан. «Поэтому мы должны обеспечить ценовую стабильность», – отметила она.
При этом умеренно жесткая денежно-кредитная политика не препятствует кредитованию. «Например, кредиты компаниям в этом году растут темпами около 12%, это немаленький темп роста кредитов», – сообщила глава ЦБ.
Финансовое состояние корпоративных заемщиков не выдающееся, но по отношению прибыли к ВВП они на уровне 2017–2019 гг. «Экономика продолжает расти, и кредитные риски остаются под контролем», – добавила Набиуллина.
Инвестиционный климат и иностранные инвестиции
Андрей Костин заявил об ухудшении инвестиционного климата. По его словам, это связано с внешними ударами по инфраструктуре и вопросами с правом собственности. «Вот на самом деле он ухудшается, на мой взгляд. И не только из-за санкций и так далее, но и по ряду других причин», – сказал он.
Бизнес опасается за права собственности, что влияет на инвестиции. «Говорят: "Ну это у нас все равно отберут". Тут очень аккуратно надо тоже. Я думаю, что это преувеличенные страхи, но они существуют на самом деле», – отметил Костин.
При этом наблюдается прирост инвестиций из Китая и арабских стран. «Здесь процесс позитивный», – сказал глава ВТБ.
Набиуллина также назвала дефицит трудовых ресурсов, доступ к технологиям и инвестклимат сдерживающими факторами для экономики.
Банковский сектор, кредитование и регулирование
Андрей Костин оценил ситуацию в банковском секторе как устойчивую. При этом он считает, что 2027 и 2028 гг. по прибыли для банков будут менее радужными, чем 2026 г. «Все эти годы экономика РФ успешно преодолевает все сложности», – добавил он.
Набиуллина сообщила, что ЦБ готов к послаблениям регулирования по кредитам для защиты критической инфраструктуры.
«Сейчас многие ваши заемщики хотят инвестировать в защиту объектов своей инфраструктуры, критических объектов инфраструктуры, обращаются за кредитами. И мы так же с точки зрения регулирования готовы пойти навстречу. Мы готовы применять пониженные риск-веса и не применять надбавки, макро-надбавки по такого рода кредитам», – сказал она.
Ранее «Ведомости» сообщали, что Минфин совместно с бизнесом разрабатывает поправки в Налоговый кодекс для учета расходов компаний на защиту объектов от атак БПЛА. Предложение распространить новые правила на 2026 г. обсуждается в правительстве. Правительство планирует ввести мораторий на проверки для компаний, пострадавших от атак БПЛА, на 2026–2027 гг. По информации «Ведомостей», ФАС подготовила проект приказа об учете расходов на безопасность и восстановление электросетей в тарифах на передачу электроэнергии для промышленных потребителей.
Сделка ВТБ и Wildberries-Russ
ВТБ сохраняет стратегические планы по сделке с группой Wildberries-Russ (РВБ). «Смотрите, с точки зрения наших стратегических планов по взаимодействию с Wildberries ничего не поменялось. У нас немножко сдвинулись сроки выработки конкретных документов», – заявил Костин. Он ожидает завершения договоренностей в ближайший месяц.
Костин также считает, что Ozon и Wildberries продолжат оставаться лидерами платформенной экономики.