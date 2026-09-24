Что рассказали Костин и Набиуллина о главном враге российской экономики

Андрей Костин заявил об ухудшении инвестиционного климата. По его словам, это связано с внешними ударами по инфраструктуре и вопросами с правом собственности. «Вот на самом деле он ухудшается, на мой взгляд. И не только из-за санкций и так далее, но и по ряду других причин», – сказал он.