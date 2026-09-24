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Главная / Экономика /

Набиуллина оценила соотношение прибыли экономики и ВВП России

Ксения Наумчик
Артем Кудрявцев / Пресс-служба ЦБ
Артем Кудрявцев / Пресс-служба ЦБ

Отношение прибыли российской экономики к ВВП сейчас находится на хорошем уровне. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XXIII Международном банковском форуме.

По его словам, текущий показатель сопоставим с уровнем 2017–2019 гг. В этот период, как отметила Набиуллина, российская экономика демонстрировала устойчивый рост при низкой инфляции.

«Это значит, что экономика генерит прибыль», – отметила глава ЦБ.

23 сентября «Ведомости» писали, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела макроэкономический прогноз для России на 2027 г., понизив оценку роста ВВП на 0,2 процентного пункта (п. п.) до 0,6% и повысив прогноз по инфляции на 1,4 п. п. до 6%. Прогнозы ОЭСР на текущий год сохранены: рост экономики России ожидается на уровне 0,5%, инфляция – 6,5%.

В тот же день участники обсуждения ключевой ставки в Центробанке резюмировали, что июльский базовый сценарий предполагает, что до конца года рост внутреннего спроса станет более сдержанным, а выбывшие мощности будут постепенно восстанавливаться. Оснований говорить о возможном возобновлении перегрева в экономике пока нет.

В резюме также указано, что при сохранении высокой траектории расходов во втором полугодии структурный первичный дефицит может превзойти предусмотренные в прогнозе 2% ВВП. Исполнение расходов федерального бюджета с начала года шло по высокой траектории, которая превысила прошлогодние результаты. Более точную оценку бюджетного импульса можно будет дать после обновления бюджетных проектировок в ближайшие месяцы.

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