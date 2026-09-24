Набиуллина оценила соотношение прибыли экономики и ВВП России

В резюме также указано, что при сохранении высокой траектории расходов во втором полугодии структурный первичный дефицит может превзойти предусмотренные в прогнозе 2% ВВП. Исполнение расходов федерального бюджета с начала года шло по высокой траектории, которая превысила прошлогодние результаты. Более точную оценку бюджетного импульса можно будет дать после обновления бюджетных проектировок в ближайшие месяцы.