ЦБ: рост внутреннего спроса станет более сдержанным
Июльский базовый сценарий предполагает, что до конца года рост внутреннего спроса станет более сдержанным, а выбывшие мощности будут постепенно восстанавливаться. Оснований говорить о возможном возобновлении перегрева в экономике пока нет. К таким выводам пришли участники обсуждения ключевой ставки в Центробанке. Резюме дискуссии есть у «Ведомостей».
«Экономика вернется к сбалансированной динамике спроса и предложения, даже если временно отклонилась от нее, а снижение устойчивой инфляции возобновится», – заключили в ЦБ.
На возможножность того, что положительный разрыв пуска может временно открыться снова после закрытия в первом полугодии, указывало инфляционное давление. Кроме того, внутренний спрос в летние месяцы оставался высоким, тогда как временное выбытие части производственных мощностей ограничивало возможности наращивания предложения.
В резюме также указано, что при сохранении высокой траектории расходов во втором полугодии структурный первичный дефицит может превзойти предусмотренные в прогнозе 2% ВВП. Исполнение расходов федерального бюджета с начала года шло по высокой траектории, которая превысила прошлогодние результаты. Более точную оценку бюджетного импульса можно будет дать после обновления бюджетных проектировок в ближайшие месяцы.
7 мая Банк России оценил снижение ВВП страны в I квартале на уровне 0,5% в годовом выражении и заявил о фактическом завершении периода перегрева экономики. При этом регулятор подчеркнул, что даже после выхода экономики на сбалансированную траекторию инфляция не сможет быстро вернуться к целевым 4% из-за сохраняющихся инфляционных ожиданий и временных лагов денежно-кредитной политики.