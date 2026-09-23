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Главная / Экономика /

ЦБ: рост внутреннего спроса станет более сдержанным

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Июльский базовый сценарий предполагает, что до конца года рост внутреннего спроса станет более сдержанным, а выбывшие мощности будут постепенно восстанавливаться. Оснований говорить о возможном возобновлении перегрева в экономике пока нет. К таким выводам пришли участники обсуждения ключевой ставки в Центробанке. Резюме дискуссии есть у «Ведомостей».

«Экономика вернется к сбалансированной динамике спроса и предложения, даже если временно отклонилась от нее, а снижение устойчивой инфляции возобновится», – заключили в ЦБ.

На возможножность того, что положительный разрыв пуска может временно открыться снова после закрытия в первом полугодии, указывало инфляционное давление. Кроме того, внутренний спрос в летние месяцы оставался высоким, тогда как временное выбытие части производственных мощностей ограничивало возможности наращивания предложения.

В резюме также указано, что при сохранении высокой траектории расходов во втором полугодии структурный первичный дефицит может превзойти предусмотренные в прогнозе 2% ВВП. Исполнение расходов федерального бюджета с начала года шло по высокой траектории, которая превысила прошлогодние результаты. Более точную оценку бюджетного импульса можно будет дать после обновления бюджетных проектировок в ближайшие месяцы.

7 мая Банк России оценил снижение ВВП страны в I квартале на уровне 0,5% в годовом выражении и заявил о фактическом завершении периода перегрева экономики. При этом регулятор подчеркнул, что даже после выхода экономики на сбалансированную траекторию инфляция не сможет быстро вернуться к целевым 4% из-за сохраняющихся инфляционных ожиданий и временных лагов денежно-кредитной политики.

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