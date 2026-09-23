В ЦБ увидели риск повышения прогноза дефицита бюджета
Отдельные участники Совета директоров Банка России заявили, что при сохранении высокой траектории расходов во втором полугодии структурный первичный дефицит может превзойти предусмотренные в прогнозе 2% ВВП. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, которое прошло 11 сентября (есть у «Ведомостей»).
Исполнение расходов федерального бюджета с начала года шло по высокой траектории, которая превысила прошлогодние результаты. Более точную оценку бюджетного импульса можно будет дать после обновления бюджетных проектировок в ближайшие месяцы.
Июльский прогноз исходил из постепенного сокращения структурного первичного дефицита с 2% ВВП в 2026 г. до нулевого уровня в 2029 г. Если бюджетный импульс окажется значительным, то это потребует более сдержанной динамики частного спроса и при прочих равных более жесткой денежно-кредитной политики.
9 сентября Минфин РФ опубликовал данные, согласно которым дефицит федерального бюджета за январь – август составил 5,8 трлн руб. или 2,5% ВВП. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 1,5 раза. При этом законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП.
3 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2026, заявил, что уровень дефицита бюджета в России не критичен. Также российский лидер дополнил, что средства из бюджета нужно использовать в соответствии с приоритетами. Он указал, что сейчас необходимо снижать затраты, но и грамотно распоряжаться финансами. По словам Путина, ситуация с дефицитом будет разрешена.