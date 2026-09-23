В ЦБ увидели риск повышения прогноза дефицита бюджета

3 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2026, заявил, что уровень дефицита бюджета в России не критичен. Также российский лидер дополнил, что средства из бюджета нужно использовать в соответствии с приоритетами. Он указал, что сейчас необходимо снижать затраты, но и грамотно распоряжаться финансами. По словам Путина, ситуация с дефицитом будет разрешена.