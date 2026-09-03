Путин назвал текущий дефицит бюджета некритичным
В России сейчас есть дефицит федерального бюджета, но его уровень не критичен. Об этом на пленарном заседании ВЭФ-2026 сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет», – подчеркнул глава государства.
Также российский лидер дополнил, что средства из бюджета нужно использовать в соответствии с приоритетами. Он указал, что сейчас необходимо снижать затраты, но и грамотно распоряжаться ими. По словам Путина, ситуации с дефицитом будет разрешена.
2 сентября министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что ведомство рассчитывает на поэтапную нормализацию бюджетного баланса и выход на параметры бездефицитного бюджета в 2028–2029 г. Глава Минэк также сообщил, что в 2026 г. российская экономика, вероятно, покажет результат немного лучше весенней оценки.
11 августа Минфина России привел данные, согласно которым федеральный бюджет РФ в январе – июле 2026 г. был исполнен с дефицитом в размере 6,455 трлн руб., или 2,8% ВВП. Доходы федерального бюджета за семь месяцев составили 22,112 трлн руб.