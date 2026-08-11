Дефицит федерального бюджета России достиг 6,455 трлн рублей
Федеральный бюджет РФ в январе – июле 2026 г. был исполнен с дефицитом в размере 6,455 трлн руб., или 2,8% ВВП. Об этом свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.
Доходы федерального бюджета за семь месяцев составили 22,112 трлн руб., увеличившись на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Ненефтегазовые доходы выросли на 18,3% г/г до 17,518 трлн руб.
При этом нефтегазовые доходы сократились на 16,8% и составили 4,595 трлн руб. В Минфине объяснили такую динамику преимущественно снижением цен на нефть в предыдущие периоды.
Расходы федерального бюджета в январе – июле достигли 28,567 трлн руб., что на 14,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В Минфине связали опережающую динамику расходов с оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов.
9 июля Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета России по итогам января – июня 2026 г. составил 5,7 трлн руб. (2,5% ВВП). Доходы бюджета достигли 18,6 трлн руб. Расходы составили 24,3 трлн руб.