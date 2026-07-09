Минфин оценил дефицит бюджета за первое полугодие в 5,7 трлн рублей

По предварительным данным, доходы федерального бюджета за шесть месяцев выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом поступления ненефтегазовых доходов выросли на 16,3% до 14,9 трлн руб. Нефтегазовые доходы за январь – июнь составили 3,6 трлн руб., снизившись на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В министерстве объяснили это главным образом падением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.