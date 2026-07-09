Минфин оценил дефицит бюджета за первое полугодие в 5,7 трлн рублей

Минфин оценил дефицит бюджета за первое полугодие в 5,7 трлн рублейДоходы государства составили 18,6 трлн рублей
Дефицит федерального бюджета России по итогам января – июня 2026 г., по предварительной оценке, составил 5,7 трлн руб. (2,5% ВВП). Доходы бюджета достигли 18,6 трлн руб. Расходы составили 24,3 трлн руб., сообщил Минфин.
«Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов», – пояснили в ведомстве.
По предварительным данным, доходы федерального бюджета за шесть месяцев выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом поступления ненефтегазовых доходов выросли на 16,3% до 14,9 трлн руб. Нефтегазовые доходы за январь – июнь составили 3,6 трлн руб., снизившись на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В министерстве объяснили это главным образом падением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.
Показатель расходов федерального бюджета за первое полугодие, по предварительной оценке, на 16,1% превышает показатель годичной давности. В Минфине пояснили, что ускоренный рост расходов обусловлен оперативным заключением государственных контрактов и авансированием части контрактуемых расходов.
10 марта Минфин сообщал, что по итогам января – февраля доходы федерального бюджета составили 4,7 трлн руб., что было на 10,8% меньше, чем годом раньше. Тогда ненефтегазовые доходы выросли на 4,1% до 3,9 трлн руб., а нефтегазовые поступления сократились на 47,1% до 826 млрд руб., главным образом из-за снижения цен на нефть.