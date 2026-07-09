Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,165-0,33%ARSA6,09+1,5%VEON-RX48,7-3,56%IMOEX2 211,11-0,43%RTSI911,68-0,44%RGBI113,43+0,52%RGBITR757,05+0,54%
Главная / Экономика /

Минфин оценил дефицит бюджета за первое полугодие в 5,7 трлн рублей

Доходы государства составили 18,6 трлн рублей
Ведомости

Дефицит федерального бюджета России по итогам января – июня 2026 г., по предварительной оценке, составил 5,7 трлн руб. (2,5% ВВП). Доходы бюджета достигли 18,6 трлн руб. Расходы составили 24,3 трлн руб., сообщил Минфин.

«Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов», – пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, доходы федерального бюджета за шесть месяцев выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом поступления ненефтегазовых доходов выросли на 16,3% до 14,9 трлн руб. Нефтегазовые доходы за январь – июнь составили 3,6 трлн руб., снизившись на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В министерстве объяснили это главным образом падением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.

ЦБ и экономисты обсудили вызовы бюджетной и денежно-кредитной политики

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Показатель расходов федерального бюджета за первое полугодие, по предварительной оценке, на 16,1% превышает показатель годичной давности. В Минфине пояснили, что ускоренный рост расходов обусловлен оперативным заключением государственных контрактов и авансированием части контрактуемых расходов.

10 марта Минфин сообщал, что по итогам января – февраля доходы федерального бюджета составили 4,7 трлн руб., что было на 10,8% меньше, чем годом раньше. Тогда ненефтегазовые доходы выросли на 4,1% до 3,9 трлн руб., а нефтегазовые поступления сократились на 47,1% до 826 млрд руб., главным образом из-за снижения цен на нефть.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте