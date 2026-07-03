ЦБ и экономисты обсудили вызовы бюджетной и денежно-кредитной политики

Ставка вызывает «истерику» среди предпринимателей, которые говорят, что ее нужно снизить, отметил экономист, бывший председатель набсовета Мосбиржи Олег Вьюгин. По его словам, ситуация может развиваться в двух сценариях. «Первый такой – додавить инфляцию высокой ставкой. Но если при этом бюджетная экспансия продолжится и дефицит бюджета будет плохо управляемым, то эта политика приведет к системному кризису рано или поздно», – подчеркивает Вьюгин. Другой вариант – сдвинуть кривую ставок на будущее, как Минфин сдвинул проблему структурного дефицита, говорит он. «В этом случае тоже ничего хорошего не будет. Мы, скорее всего, получим стагфляцию – инфляцию, которая выбивается из рук, а ставка все равно останется достаточно высокой, и проблемы промышленности и спроса продолжатся», – подчеркивает Вьюгин.