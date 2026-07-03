Главное из заявлений зампреда ЦБ о курсе рубля, инфляции и росте ВВП

Оценить вклад роста цен на бензин в июньскую инфляцию, по словам зампреда, также пока невозможно. «То, что публикуется на недельной основе, это часть корзины, которая охватывает примерно 100 позиций, чуть больше, и примерно 50% весов корзины. Это далеко не весь индекс потребительских цен», – пояснил он.