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Главная / Финансы /

Главное из заявлений зампреда ЦБ о курсе рубля, инфляции и росте ВВП

Заботкин прокомментировал ситуацию с доходностью ОФЗ и ее влиянии на ставку
Михаил Беляев
Анастасия Бойко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Главное
  • О курсе рубля
  • Об инфляции и росте цен и топливе
  • О доходах и рынке ОФЗ
  • О динамике ВВП и возможности минуса

Зампред Банка России Алексей Заботкин на Финансовом конгрессе Банка России высказался о текущей динамике курса рубля, оценил информативность недельных данных по инфляции, прокомментировал ситуацию с доходностью ОФЗ и дал предварительную оценку динамике ВВП. «Ведомости» собрали основные тезисы из ответов зампреда ЦБ.

О курсе рубля

Заботкин не видит признаков направленного укрепления или ослабления рубля в годовом выражении. Он указал, что большую часть последних 12 месяцев курс находился в коридоре от 75 до 85 руб. за доллар.

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«Сейчас он где-то 77-78 рублей, грубо – вблизи середины этого диапазона, поэтому говорить о том, что за последние 12 месяцев произошло какое-то направленное укрепление или ослабление курса, – нет», – заявил зампред ЦБ.

По отношению к 2024 г. укрепление среднего курса составляет порядка 10%. Заботкин назвал это не очень значительным изменением и сопоставимым с колебаниями в других валютных парах за аналогичный период.

Об инфляции и росте цен и топливе

Комментируя вопрос о том, является ли пиком отметка годовой инфляции в 6% по недельным данным, Заботкин призвал не ориентироваться на этот показатель. Он назвал недельные данные очень шумным индикатором и добавил, что целостная картина появится после публикации данных за полный июнь на следующей неделе.

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Оценить вклад роста цен на бензин в июньскую инфляцию, по словам зампреда, также пока невозможно. «То, что публикуется на недельной основе, это часть корзины, которая охватывает примерно 100 позиций, чуть больше, и примерно 50% весов корзины. Это далеко не весь индекс потребительских цен», – пояснил он.

Росстат ранее зафиксировал инфляцию 0,22% за неделю с 23 по 29 июня. С начала июня потребительские цены выросли на 0,85%, с начала года – на 4,17%. По оценке Минэка, годовая инфляция выросла до 6,01%. Цены на дизельное топливо выросли на 2,2%, на бензин – 1,6%.

О доходах и рынке ОФЗ

Центробанк ожидает сближения темпов роста реальных зарплат с темпами роста производительности труда. Заботкин назвал это необходимым условием для сбалансированного и устойчивого роста экономики.

Отвечая на вопрос о том, как на решении ЦБ скажется рост доходности ОФЗ, он отметил, что регулятор ориентируется не на значения на конкретную дату, а на преобладающие уровни. Оценка будет дана непосредственно на июльском заседании совета директоров.

О динамике ВВП и возможности минуса

Заботкин признал, что произошло довольно значимое снижение выпуска в топливном секторе, что отразится на показателях ВВП за II квартал. Прогноз будет актуализирован в июле. При этом он не ожидает отрицательной динамики ВВП в апреле – июне.

«В ситуации, когда у нас произошло довольно значимое снижение выпуска в топливном секторе,... конечно, на уровне ВВП II квартала это отразится», – сказал он, добавив на уточняющий вопрос о возможном минусе: «Не думаю».

Ранее Минэкономразвития сообщило, что в мае 2026 г. рост ВВП России составил 0,3% в годовом выражении. По итогам пяти месяцев экономика выросла на 0,2% год к году.

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