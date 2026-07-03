ЦБ пока не оценил вклад роста цен на бензин в инфляцию за последний месяц

1 июля Банк России предупредил о более высокой траектории ключевой ставки на среднесрочном горизонте по сравнению с заложенной в апрельском прогнозе. В «Резюме обсуждения ключевой ставки» отмечалось, что одним из значимых рисков для цен является временное сокращение производства моторного топлива и рост цен на бензин и дизель. По мнению экономистов, население и компании воспринимают бензин как важный товар-маркер, рост цен на него может влиять на инфляционные ожидания.