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ЦБ пока не оценил вклад роста цен на бензин в инфляцию за последний месяц

Ведомости

Банк России пока не может оценить, какой вклад внес рост цен на бензин в инфляцию за последний месяц. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

«Эти оценки мы сможем дать только по итогам рассмотрения полных данных за месяц. Пока нет полных данных за месяц, невозможно сказать, что произошло с индексом потребительских цен», – отметил Заботкин.

Он пояснил, что публикуемая еженедельная статистика отражает лишь часть потребительской корзины. По словам зампреда ЦБ, в нее входят немногим более 100 товарных позиций, которые охватывают около половины веса индекса потребительских цен.

Что рассказала Набиуллина о топливе, инфляции и просадке фондового рынка

Финансы

2 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса ЦБ сообщила, что инфляционные ожидания россиян в июне пока не показали реакции на изменение топливных цен. По словам Набиуллиной, регулятору важно учитывать изменения на топливном рынке при принятии решений в рамках денежно-кредитной политики.

1 июля Банк России предупредил о более высокой траектории ключевой ставки на среднесрочном горизонте по сравнению с заложенной в апрельском прогнозе. В «Резюме обсуждения ключевой ставки» отмечалось, что одним из значимых рисков для цен является временное сокращение производства моторного топлива и рост цен на бензин и дизель. По мнению экономистов, население и компании воспринимают бензин как важный товар-маркер, рост цен на него может влиять на инфляционные ожидания.

В этот же день Росстат зафиксировал инфляцию 0,22% за неделю с 23 по 29 июня. С начала июня потребительские цены выросли на 0,85%, с начала года – на 4,17%. По данным ведомства, цены на дизельное топливо выросли на 2,2%, на бензин – 1,6%.

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