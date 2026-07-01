Цены на бензин могут повлиять на темп снижения ключевой ставки

ЦБ указывает в резюме и на неопределенность последствий конфликта на Ближнем Востоке для мирового роста и инфляции. Более слабый рост мировой экономики может в будущем ограничивать спрос на российский экспорт, а инфляционное давление может усилиться через рост цен на импортируемые товары, отмечает Банк России. При этом ранее преобладали дезинфляционные эффекты внешних условий для российской экономики, отметил ЦБ. Более высокие цены на экспорт поддержали рост экспортной выручки и укрепление рубля, тогда как заметный перенос роста мировых сырьевых цен во внутренние не был заметен, считают участники. Изменение сроков индексации тарифов на ЖКХ также будет важным фактором инфляционного давления в июле, говорится в резюме.