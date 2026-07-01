Цены на бензин могут повлиять на темп снижения ключевой ставки

Цены на бензин могут повлиять на темп снижения ключевой ставкиСреди других причин – нарастание бюджетного дефицита и индексация тарифов ЖКХ
Банк России предупредил о более высокой траектории ключевой ставки на среднесрочном горизонте по сравнению с заложенной в апрельском прогнозе, говорится в «Резюме обсуждения ключевой ставки». Весной регулятор ожидал, что в следующем году средний уровень «ключа» составит 8–10%, а в 2028 г. – 7,5–8,5%. В 2026 г. диапазон ставки должен был составить 14–14,5%.
Пересмотр прогноза по ставке связан с реализацией проинфляционных рисков, отмечает ЦБ. Ключевой из них – изменения бюджетной политики и возврат к нулевому первичному структурному дефициту только в 2029 г. вместо 2026 г. Регулятор сообщает, что «расширение бюджетного импульса ограничивает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики».
Повышенные траты со стороны государства приведут к усилению инфляционного давления при ограниченных физических ресурсах, в том числе трудовых, если его не балансирует снижение динамики других компонентов внутреннего спроса. «Дополнительным проинфляционным фактором может стать расширение программ льготного кредитования, ослабляющее влияние жестких денежно-кредитных условий на спрос», – добавляет ЦБ.
Еще один значимый риск для цен – временное сокращение производства моторного топлива и рост цен на бензин и дизель, считают участники заседания. Эти факторы могут оказать продолжительное влияние на инфляцию, которое транслируется в цены других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки, говорится в резюме. Население и компании воспринимают бензин как важный товар-маркер, рост цен на него может влиять на инфляционные ожидания, добавляет ЦБ. «Участники обсуждения согласились, что развитие ситуации на топливном рынке и масштаб вторичных эффектов будут учитываться при принятии дальнейших решений по ДКП», – подчеркивает регулятор.
Банк России будет учитывать ситуацию на топливном рынке и при обновлении макроэкономического прогноза к заседанию по ключевой ставке 24 июля, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин 29 июня. «Также важным фактором будет масштаб влияния ценовой динамики на инфляционные ожидания, которые мы получим в июльских замерах и для населения, и для бизнеса», – сказал Заботкин.
ЦБ указывает в резюме и на неопределенность последствий конфликта на Ближнем Востоке для мирового роста и инфляции. Более слабый рост мировой экономики может в будущем ограничивать спрос на российский экспорт, а инфляционное давление может усилиться через рост цен на импортируемые товары, отмечает Банк России. При этом ранее преобладали дезинфляционные эффекты внешних условий для российской экономики, отметил ЦБ. Более высокие цены на экспорт поддержали рост экспортной выручки и укрепление рубля, тогда как заметный перенос роста мировых сырьевых цен во внутренние не был заметен, считают участники. Изменение сроков индексации тарифов на ЖКХ также будет важным фактором инфляционного давления в июле, говорится в резюме.
На последнем заседании 19 июня Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% – это было девятое подряд снижение ставки. Лишь двое из 19 опрошенных «Ведомостями» экспертов ожидали такого решения. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что совет директоров рассматривал три сценария: сохранение ставки на уровне 14,5%, снижение до 14,25% или до 14%. Большинство участников заседания пришли к выводу, что пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сократилось. Набиуллина отметила, что регулятору могут потребоваться паузы между решениями, чтобы оценить поступающие макроэкономические данные и эффект уже принятых мер.
Сторонники сохранения ставки без изменений на заседании указывали на то, что показатели устойчивого роста цен в апреле – мае могли быть занижены из-за весеннего укрепления рубля, говорится в резюме. Оно связано с временным улучшением конъюнктуры мировых товарных рынков. В компонентах, слабо чувствительных к курсу, замедление роста цен было менее выраженным, отмечали сторонники жесткого решения. Кроме того, рост цен на нерегулируемые услуги по‑прежнему заметно превышал 4%. Такая динамика могла указывать на сохраняющееся давление на цены со стороны внутреннего спроса, пишет ЦБ.
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию по состоянию на 22 июня на уровне 5,82%, говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации». С начала года цены выросли на 3,94%, оценил Росстат. В мае годовая инфляция в России составила 5,31% против 5,58% в апреле, сообщало статведомство. Инфляционные ожидания россиян в июне снизились до 12,4% с 13% в мае, обновив минимум с июля 2024 г., сообщал 17 июля регулятор.