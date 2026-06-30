Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SVCB11,16+2,95%CNY Бирж.11,37-1,04%IMOEX2 349,81+2,81%RTSI952,03+1,89%RGBI114,01+0,83%RGBITR758,3+0,91%
Главная / Экономика /

Рубль продолжит слабеть на фоне коррекции ЦБ суммы операций с валютой

Банк России снизит продажи валюты, зеркалирующие инвестиции из ФНБ
Ксения Котченко
Ульяна Сморчкова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России во втором полугодии 2026 г. будет ежедневно продавать валюту на внутреннем рынке на сумму 0,58 млрд руб. В первом полугодии объем таких операций составлял 4,62 млрд руб. в день. Таким образом, показатель уменьшится почти в восемь раз. Опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидают, что это решение умеренно ослабит курс рубля до уровней выше 80 руб./$ и снизит волатильность российской валюты.

Регулятор отметил, что указанный объем продаж не станет окончательным. Он отражает только операции, которые связаны с инвестированием средств фонда национального благосостояния (ФНБ) в предыдущие периоды. Чистые инвестиции активов фонда в рублевые финансовые активы за первое полугодие 2026 г. составляют в совокупности 74,8 млрд руб. (после 541 млрд руб. во втором полугодии 2025 г.).

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её