Рубль продолжит слабеть на фоне коррекции ЦБ суммы операций с валютой

Рубль продолжит слабеть на фоне коррекции ЦБ суммы операций с валютойБанк России снизит продажи валюты, зеркалирующие инвестиции из ФНБ
Банк России во втором полугодии 2026 г. будет ежедневно продавать валюту на внутреннем рынке на сумму 0,58 млрд руб. В первом полугодии объем таких операций составлял 4,62 млрд руб. в день. Таким образом, показатель уменьшится почти в восемь раз. Опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидают, что это решение умеренно ослабит курс рубля до уровней выше 80 руб./$ и снизит волатильность российской валюты.
Регулятор отметил, что указанный объем продаж не станет окончательным. Он отражает только операции, которые связаны с инвестированием средств фонда национального благосостояния (ФНБ) в предыдущие периоды. Чистые инвестиции активов фонда в рублевые финансовые активы за первое полугодие 2026 г. составляют в совокупности 74,8 млрд руб. (после 541 млрд руб. во втором полугодии 2025 г.).