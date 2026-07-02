Как ситуация с ценами на бензин влияет на инфляцию

Как ситуация с ценами на бензин влияет на инфляциюРост стоимости топлива будет замедляться при налаживании импорта, считают эксперты
Инфляция за неделю с 23 по 29 июня замедлилась до 0,22% после 0,25% неделей ранее, сообщил Росстат. При этом с начала месяца она составила 0,85% против 0,2% в июне 2025 г., с начала года – 4,17% после 3,77% в прошлом году. Основное удорожание произошло в сегменте непродовольственных товаров – на 0,42% после 0,5% неделей ранее, следует из данных Минэкономразвития. При этом рост стоимости бензина, несмотря на ажиотажный спрос на фоне сокращения производства, замедлился относительно прошлой недели с 3 до 1,6%, отмечает Росстат. С начала года по состоянию на 29 июня топливо подорожало на 11,6%.
Инфляция без учета бензина осталась на уровне прошлой недели, отмечает главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров. Прямой его вклад в недельный рост цен можно оценить примерно в 0,05–0,06 п. п. из 0,22%, считает аналитик Freedom Global Владимир Чернов. В июле цены на бензин не будут значительно снижаться, речь, по его прогнозам, может идти только о замедлении их роста при условии, что импорт станет регулярным, а НПЗ будут постепенно возвращаться к нормальной работе. Федоров полагает, что рост цен на топливо преодолел свой максимум, дальше логистика перестроится и объемы поставок будут восстанавливаться.