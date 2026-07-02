Как ситуация с ценами на бензин влияет на инфляцию

Инфляция за неделю с 23 по 29 июня замедлилась до 0,22% после 0,25% неделей ранее, сообщил Росстат. При этом с начала месяца она составила 0,85% против 0,2% в июне 2025 г., с начала года – 4,17% после 3,77% в прошлом году. Основное удорожание произошло в сегменте непродовольственных товаров – на 0,42% после 0,5% неделей ранее, следует из данных Минэкономразвития. При этом рост стоимости бензина, несмотря на ажиотажный спрос на фоне сокращения производства, замедлился относительно прошлой недели с 3 до 1,6%, отмечает Росстат. С начала года по состоянию на 29 июня топливо подорожало на 11,6%.