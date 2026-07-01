Росстат зафиксировал инфляцию 0,22% за неделю с 23 по 29 июня

Потребительские цены в России за неделю с 23 по 29 июня выросли на 0,22%, сообщил Росстат в оперативном обзоре. С начала месяца инфляция составила 0,85%, с начала года – 4,17%. Для сравнения: в июне 2025 г. недельный прирост был 0,2%, а с начала года – 3,77%.