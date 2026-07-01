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Росстат зафиксировал инфляцию 0,22% за неделю с 23 по 29 июня

Ведомости

Потребительские цены в России за неделю с 23 по 29 июня выросли на 0,22%, сообщил Росстат в оперативном обзоре. С начала месяца инфляция составила 0,85%, с начала года – 4,17%. Для сравнения: в июне 2025 г. недельный прирост был 0,2%, а с начала года – 3,77%.

Продовольственные товары за неделю подорожали на 0,5%. Сильнее всего выросли цены на куриное мясо (+1,6%), сахар-песок (+0,7%), овощные и мясные консервы для детского питания (+0,6% и +0,4%), мороженую рыбу (+0,5%), сосиски и сардельки (+0,4%). Из плодоовощной продукции подорожали капуста (+4,7%), картофель (+4,5%), лук (+3,8%), свекла (+3,2%), морковь (+2,5%) и яблоки (+1,0%). При этом огурцы подешевели на 5,7%, помидоры – на 1,8%, бананы – на 0,7%.

Непродовольственные товары стали дороже в среднем на 0,3%. Среди медикаментов выросли цены на пенталгин (+0,6%), метамизол натрия и нимесулид (+0,5%), активированный уголь (+0,4%). Из товаров первой необходимости подорожали спички (+0,7%), зубная паста (+0,3%), мыло и сухие корма для животных (+0,2%). Смартфоны прибавили 0,8%, дизельное топливо – 2,2%, бензин – 1,6%.

19 июня ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25%, председатель Эльвира Набиуллина указала на заметный рост проинфляционных рисков из-за бюджетной политики и ускорения кредитования. 30 июня глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика уже переохлаждена и ставку нужно снижать еще.

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