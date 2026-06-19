Главное из заявления Набиуллиной после снижения ставки

Текущий рост цен значительно снизился, в основном за счет разовых факторов. Сильнее обычного дешевели овощи и фрукты, сказалось и укрепление рубля на фоне высоких экспортных цен. Устойчивая инфляция тоже замедлилась, но меньше. По оценкам ЦБ, она сохраняется в диапазоне 4–5% в пересчете на год.