Главное из заявления Набиуллиной после снижения ставки

Главное из заявления Набиуллиной после снижения ставкиГлава ЦБ дала оценку инфляции, рискам и рассказала о следующих шагах
- Инфляция и инфляционные ожидания
- Экономическая активность и рынок труда
- Денежно-кредитные условия и кредитование
- Бюджетные и внешние риски
- Будущие решения
Банк России на заседании 19 июня снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Председатель Эльвира Набиуллина объяснила решение замедлением текущего роста цен, но указала на заметный рост проинфляционных рисков из-за бюджетной политики и ускорения кредитования. Это потребовало более сдержанного шага. «Ведомости» собрали основные тезисы ее выступления.
Инфляция и инфляционные ожидания
Текущий рост цен значительно снизился, в основном за счет разовых факторов. Сильнее обычного дешевели овощи и фрукты, сказалось и укрепление рубля на фоне высоких экспортных цен. Устойчивая инфляция тоже замедлилась, но меньше. По оценкам ЦБ, она сохраняется в диапазоне 4–5% в пересчете на год.
Инфляционные ожидания уменьшились и у бизнеса, и у населения, однако остаются повышенными. На июньскую инфляцию повлияет рост цен на топливо. Правительство принимает меры, но на восстановление предложения нужно время.
В июле, по словам Набиуллиной, из-за переноса индексации тарифов ЖКХ на октябрь годовая инфляция может временно снизиться, но это будет лишь перераспределение роста цен внутри года.
Экономическая активность и рынок труда
Во II квартале показатели деловой активности улучшаются. Временные факторы, сдерживавшие экономику в начале года, исчерпались. В целом за первое полугодие динамика соответствует умеренному росту выпуска. Ускоренный рост спроса со стороны государства ограничивает пространство для расширения частного спроса.
Потребительская активность демонстрирует умеренный рост. Увеличились покупки автомобилей, высоким остается спрос на услуги. Рост зарплат оказывает поддержку потреблению, но его темп замедлился, и компании закладывают более сдержанные индексации.
Напряженность на рынке труда снижается медленно, в ряде регионов сокращение кадрового дефицита приостановилось. Необходим дальнейший рост производительности труда.
Денежно-кредитные условия и кредитование
Процентные ставки в большинстве сегментов продолжили плавно снижаться под влиянием предыдущих решений. При этом выросли долгосрочные доходности ОФЗ из-за неопределенности вокруг бюджетной политики.
В апреле–мае заметно ускорился рост кредитования. Активизировались необеспеченное, автокредитование и рыночная ипотека. Существенно выросли темпы корпоративного кредита. Если ускорение окажется устойчивым, это может означать, что денежно-кредитные условия уже не воспринимаются как сдерживающие.
Рост денежной массы идет по верхней границе ожиданий и даже выше из-за влияния бюджета и кредитного канала. Это уже сейчас требует от ЦБ большей жесткости, чем предполагалось в апрельском прогнозе.
Бюджетные и внешние риски
Баланс рисков сильнее сместился в сторону проинфляционных. Бюджетная политика в ближайшие три года будет более стимулирующей, чем предполагалось ранее. Набиуллина пояснила, что если вклад бюджетной политики в спрос растет, денежно-кредитная политика должна играть роль стабилизатора и снижать вклад кредита в совокупный спрос. В противном случае возможен новый виток инфляции.
Ситуация на Ближнем Востоке привела к росту сырьевых цен, что ускорило инфляцию во многих странах. Для России пока преобладали дезинфляционные эффекты: выросли экспортная выручка и укрепился рубль. Риски затягивания конфликта снизились, но сохраняется неопределенность по масштабу проинфляционных последствий для мировой экономики.
Будущие решения
Ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага не предопределены. Набиуллина не исключила паузы для оценки поступающей информации и эффекта от уже принятых решений.
«Только сохранение взвешенного подхода, особенно в условиях высокой неопределенности, позволит добиться устойчивого результата и стабилизировать инфляцию на низком уровне», – заключила она.