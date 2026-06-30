Греф: мы переохладили экономику, ключевую ставку нужно снижать

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что совет директоров рассматривал три сценария: сохранение ставки на уровне 14,5%, снижение до 14,25% или до 14%. По ее словам, аргументы существовали в пользу каждого из вариантов. При этом большинство участников заседания пришли к выводу, что пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сократилось. Набиуллина отметила, что регулятору могут потребоваться паузы между решениями, чтобы оценить поступающие макроэкономические данные и эффект уже принятых мер.