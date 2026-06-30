Греф: мы переохладили экономику, ключевую ставку нужно снижать
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что российская экономика уже переохлаждена, а Банк России должен продолжить снижение ключевой ставки. Об этом он заявил на годовом собрании акционеров кредитной организации.
По словам Грефа, экономика при экстремально высоких ставках долго существовать не может. «То, что применяется сегодня, – совершенно очевидно, мы переохладили уже экономику. И ставку нужно снижать», – сказал он (трансляцию ведет «Ведомости. Капитал»).
19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 14,25%. Это стало девятым подряд снижением показателя. Но решение оказалось менее масштабным, чем ожидал рынок. Согласно опросу «Ведомостей», лишь два из 19 экспертов прогнозировали снижение до 14,25%, тогда как большинство ожидало уменьшения ставки сразу до 14%.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что совет директоров рассматривал три сценария: сохранение ставки на уровне 14,5%, снижение до 14,25% или до 14%. По ее словам, аргументы существовали в пользу каждого из вариантов. При этом большинство участников заседания пришли к выводу, что пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сократилось. Набиуллина отметила, что регулятору могут потребоваться паузы между решениями, чтобы оценить поступающие макроэкономические данные и эффект уже принятых мер.