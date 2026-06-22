Почему ЦБ снизил ставку только на четверть пункта

Банк России на заседании 19 июня снизил ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14,25%, несмотря на то что рынок ожидал более резкого шага в 50 б. п. (14 из 19 экономистов, опрошенных «Ведомостями», прогнозировали такое решение). Совет директоров рассматривал три варианта по ставке: возможность сохранения на уровне 14,5%, снижения до 14,25% и 14%, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. К каждому из вариантов были «весомые аргументы».