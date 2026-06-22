Почему ЦБ снизил ставку только на четверть пункта

Почему ЦБ снизил ставку только на четверть пунктаНа следующем заседании возможна пауза, до конца года экономисты ожидают ставку 13–13,5%
Банк России на заседании 19 июня снизил ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14,25%, несмотря на то что рынок ожидал более резкого шага в 50 б. п. (14 из 19 экономистов, опрошенных «Ведомостями», прогнозировали такое решение). Совет директоров рассматривал три варианта по ставке: возможность сохранения на уровне 14,5%, снижения до 14,25% и 14%, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. К каждому из вариантов были «весомые аргументы».
Практически все участники заседания при этом отметили, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, отметила глава ЦБ. Банку России могут потребоваться паузы, чтобы оценить поступающую информацию и эффект предыдущих решений, подчеркнула Набиуллина. Хотя в пресс-релизе сигнал остался без изменения – Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также внешних и внутренних рисков.