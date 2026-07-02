Что рассказала Набиуллина о топливе, инфляции и просадке фондового рынка

«Дискуссии сейчас, по сути дела, только начались. У нас есть требование, установленное законодательством, которое разрешает сейчас продать пакет акций в рынок, но так, чтобы у нас осталось более 50% плюс одна акция и не более 5% в одни руки», – пояснила она. Глава ЦБ добавила, что это важно, поскольку концентрация пакетов в руках одного инвестора нежелательна для инфраструктурной компании.