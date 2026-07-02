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Главная / Финансы /

Что рассказала Набиуллина о топливе, инфляции и просадке фондового рынка

Глава ЦБ выступила на Финансовом конгрессе
Михаил Беляев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Главное
  • О ситуации на фондовом рынке
  • О сбережениях и потреблении
  • О влиянии топливного рынка на инфляцию
  • О цифровых финансовых сервисах
  • О будущем Национальной системы платежных карт

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила на Финансовом конгрессе по текущей экономической ситуации. Она оценила падение фондового рынка, высказалась о возможных инфляционных последствиях ситуации на топливном рынке, а также рассказала о планах по частичной приватизации НСПК и цифровым сервисам. «Ведомости» собрали основные тезисы ее выступления.

О ситуации на фондовом рынке

Набиуллина признала, что рынок переживает сложности. По ее словам, на ситуацию влияет комплекс факторов, включая геополитическую обстановку, внутренние проблемы и ожидания по ключевой ставке.

При этом регулятор не видит необходимости в экстренных мерах, так как существующих механизмов для снижения краткосрочной волатильности достаточно.

Ранее индекс Мосбиржи снижался почти без остановки предыдущие 15 недель. Суммарное падение индикатора за это время превысило 20%.

О сбережениях и потреблении

Регулятор не фиксирует чрезмерного роста сбережений, который бы отражал избыточную склонность населения к отказу от трат. Как отметила Набиуллина, при снижении ключевой ставки норма сбережений естественным образом должна снижаться, но текущий уровень остается высоким и привлекательным.

«Не видим как раз чрезмерного роста сбережений, который отражал бы вот такое поведение: все сберегать, не тратить. Нет, данные это не показывают», – добавила она.

При этом ожидания по ключевой ставке «сместились чуть вверх».

О влиянии топливного рынка на инфляцию

Центробанк исходит из временного характера ситуации на топливном рынке. Пока регулятор не видит вторичных инфляционных эффектов от произошедшего скачка цен, в том числе через инфляционные ожидания. Однако окончательные выводы будут сделаны после июльских опросов.

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«Для нас важно, чтобы не было вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции, и прежде всего через инфляционные ожидания. Вот опросы июньские инфляционных ожиданий не показывали пока влияния этого фактора на них», – уточнила Набиуллина. Она отдельно отметила: «Пока мы вторичные эффекты не видим».

Цены на бензин в России за неделю с 23 по 29 июня выросли на 1,6%, сообщал ранее Росстат. Рост зафиксирован в 82 субъектах РФ, максимальный – в Севастополе (+30%).

О цифровых финансовых сервисах

Банк России обсуждает с кредитными организациями пилотные проекты по открытию кошельков цифрового рубля на балансе банков, а не только на балансе ЦБ.

Она также подчеркнула, что к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября все готово

Также регулятор видит перспективы в открытии вкладов по видеосвязи. Несколько банков уже участвуют в соответствующих пилотах. Главное условие – использование защищенной и надежной связи, чтобы исключить действия мошенников.

О будущем Национальной системы платежных карт

Центробанк только начал дискуссию с банками о возможности частичной приватизации НСПК. По словам Набиуллиной, планируется проведение рыночной оценки оператора карт «Мир», чтобы потенциальные инвесторы понимали стоимость пакета акций.

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«Дискуссии сейчас, по сути дела, только начались. У нас есть требование, установленное законодательством, которое разрешает сейчас продать пакет акций в рынок, но так, чтобы у нас осталось более 50% плюс одна акция и не более 5% в одни руки», – пояснила она. Глава ЦБ добавила, что это важно, поскольку концентрация пакетов в руках одного инвестора нежелательна для инфраструктурной компании.

Банк России не определяет конкретные сроки вывода из обращения карт международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками.

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