Цены на бензин в России за неделю выросли на 1,6%

АИ-92 в среднем по стране подорожал до 68,76 руб. (+1,22 руб.), АИ-95 – до 74,38 руб. (+1,18 руб.), АИ-98 и выше – до 97,15 руб. (+0,64 руб.). В Москве на заправках АИ-92 можно было купить по цене от 62,99 до 88,90 руб., АИ-95 – от 68,99 до 97,90 руб., АИ-98 и выше – от 94,28 до 99,98 руб. В Петербурге – от 64,14 до 65,54 руб., от 68,87 до 72,36 руб. и от 97,22 до 99,84 руб. соответственно.