Цены на бензин в России за неделю выросли на 1,6%
Потребительские цены на бензин в России за неделю с 23 по 29 июня выросли на 1,6%, следует из данных Росстата. Рост зафиксирован в 82 субъектах РФ, максимальный – в Севастополе (+30%).
В Москве бензин за неделю подешевел на 0,7%, в Московской области – на 1,6%. В Санкт-Петербурге цены на топливо выросли на 0,2%. Средняя цена литра бензина по России достигла 72,38 руб. (+1,18 руб. за неделю), дизельного топлива – 84,84 руб. (+1,91 руб.).
АИ-92 в среднем по стране подорожал до 68,76 руб. (+1,22 руб.), АИ-95 – до 74,38 руб. (+1,18 руб.), АИ-98 и выше – до 97,15 руб. (+0,64 руб.). В Москве на заправках АИ-92 можно было купить по цене от 62,99 до 88,90 руб., АИ-95 – от 68,99 до 97,90 руб., АИ-98 и выше – от 94,28 до 99,98 руб. В Петербурге – от 64,14 до 65,54 руб., от 68,87 до 72,36 руб. и от 97,22 до 99,84 руб. соответственно.
Дизельное топливо подорожало на 2,2%. С начала года рост цен составил 11%.
22 июня вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить план стабилизации топливного рынка. 23 июня он назвал ситуацию на рынке «непростой, но контролируемой» и сообщил о разработке комплекса мер для обеспечения дополнительных поставок топлива в летний сезон. 24 июня ФАС рекомендовала профильным ассоциациям и союзам соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты.