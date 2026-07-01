Что рассказали Греф, Набиуллина и Новак о ставке, ситуации с топливом и инфляции

Что рассказали Греф, Набиуллина и Новак о ставке, ситуации с топливом и инфляцииУчастники сессии финконгресса оценили состояние экономики
1 июля в рамках Финансового конгресса Банка России председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак, глава Сбербанка Герман Греф и руководитель ВТБ Андрей Костин обсудили перспективы снижения ключевой ставки, влияние денежно-кредитной политики на экономический рост, ситуацию на топливном рынке, потенциал искусственного интеллекта и подходы к государственной поддержке отраслей. «Ведомости» собрали главные заявления участников пленарной сессии.
Обеспеченность РФ топливом и цены на АЗС. Заявления Новака:
Вице-премьер заявил, что внутренний рынок России обеспечен топливом. По его словам, отдельные случаи нехватки бензина на АЗС связаны с логистическими сложностями и оперативно устраняются.
Он отметил, что заранее сформированные запасы топлива позволяют быстро компенсировать локальные перебои и насыщать рынок при необходимости.
По словам Новака, вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают стабильные цены на своих АЗС. При этом стоимость топлива на независимых заправках может отличаться. «Это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок», – сказал он.
Вице-премьер также надеется, что влияние текущей ситуации на рынке бензина на инфляцию будет минимальным и войдет в прогнозные показатели Минэкономразвития.
О ключевой ставке и инфляции. Заявления Набиуллиной:
Набиуллина выступила против эксперимента снижать ключевую ставку при сохраняющейся высокой инфляции. По ее словам, это приведет лишь к новому ускорению роста цен.
Глава ЦБ подчеркнула, что регулятор не является сторонником высоких процентных ставок. По ее словам, доступность кредита должна быть. Она также призвала осторожно использовать термин «переохлаждение экономики».
Кроме того, глава Банка России отметила изменение структуры корпоративного кредитования. По ее словам, за последние три года доля кредитов крупным государственным компаниям выросла с 20 до 35%. «Деньги идут туда, куда идет господдержка и куда идет государство», – пояснила она.
Повышение производительности при помощи ИИ и уход офлайн-торговли. Заявления Грефа:
Использование искусственного интеллекта способно повысить производительность российских компаний на 11–22%, считает Греф.
По его оценке, сочетание генеративного и физического искусственного интеллекта позволит увеличить этот эффект до 21–33% в зависимости от отрасли. Также, по его мнению, сектор технологий в России существенно и хронически недоинвестирован.
Греф заявил, что не будет сожалеть, если офлайн-торговля исчезнет, но это должно произойти только в условиях честной конкуренции с онлайн-площадками.
О господдержке экономики. Заявления Костина:
Государству следует отказаться от субсидирования неэффективных отраслей экономики. По мнению главы ВТБ, бюджетные ресурсы необходимо сосредоточить на поддержке направлений, которые будут определять долгосрочное развитие России.
Он отметил отрасли экономики РФ, которые могут стать приоритетными. По его словам, к ним относятся авиация, космос, искусственный интеллект, наука.