Что рассказали Греф, Набиуллина и Новак о ставке, ситуации с топливом и инфляции

По словам Новака, вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают стабильные цены на своих АЗС. При этом стоимость топлива на независимых заправках может отличаться. «Это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок», – сказал он.