Набиуллина категорически отвергла идею эксперимента по снижению ставки

ЦБ, при этом, последовательно понижает ключевую ставку. На заседании 19 июня она была снижена в девятый раз на 25 б. п. до 14,25%. Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, поясняли там. Совет директоров регулятора рассматривал три сценария: сохранение ставки на уровне 14,5%, снижение до 14,25% или до 14%.