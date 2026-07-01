Набиуллина категорически отвергла идею эксперимента по снижению ставки

Набиуллина категорически отвергла идею эксперимента по снижению ставкиРешение может привести стагфляции, предупредила глава ЦБ
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила категорически против эксперимента со снижением ключевой ставки при высокой инфляции. Об этом она заявила на Финансовом конгрессе ЦБ.
В ходе дискуссии глава ЦБ указала, что в регуляторе нет фанатов высоких ставок, в Центробанке выступают за доступность кредита, за справедливые условия конкуренции. По ее словам, в этой ситуации речь идет не о ставке, а об инфляции.
Набиуллина указала, что если провести эксперимент по снижению ставки при высокой инфляции, то возникает риск попадания в стагфляцию – в состояние экономики, когда рецессия и высокая безработица происходят одновременно с быстрым ростом цен.
«Давайте попробуем», – с улыбкой сказал глава «Сбера» Герман Греф.
Набиуллина выступил категорически против: «Это эксперимент на своей стране. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны».
Греф накануне заявил, что российская экономика уже переохлаждена, а Банк России должен продолжить снижение ключевой ставки. По его мнению, экономика при экстремально высоких ставках долго существовать не может.
ЦБ, при этом, последовательно понижает ключевую ставку. На заседании 19 июня она была снижена в девятый раз на 25 б. п. до 14,25%. Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, поясняли там. Совет директоров регулятора рассматривал три сценария: сохранение ставки на уровне 14,5%, снижение до 14,25% или до 14%.