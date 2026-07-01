ЦБ допустил более высокую траекторию ключевой ставки

19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 14,25%. Это стало девятым подряд снижением показателя. Но решение оказалось менее масштабным, чем ожидал рынок. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что совет директоров рассматривал три сценария: сохранение ставки на уровне 14,5%, снижение до 14,25% или до 14%. Большинство участников заседания пришли к выводу, что пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сократилось. Набиуллина отметила, что регулятору могут потребоваться паузы между решениями, чтобы оценить поступающие макроэкономические данные и эффект уже принятых мер.