ЦБ допустил более высокую траекторию ключевой ставки

ЦБ допустил более высокую траекторию ключевой ставкиПроинфляционные риски сократили пространство для смягчения ДКП
Банк России не стал исключать более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на цели, чем предполагалось ранее. Об этом говорится в «Резюме обсуждения ключевой ставки».
«Реализовавшиеся с прошлого заседания проинфляционные риски сократили пространство для смягчения денежно-кредитной политики», – отметили участники обсуждения.
При этом сохранение ключевой ставки на текущем уровне могло бы усилить риск избыточного охлаждения экономики и последующего значительного и продолжительного отклонения инфляции вниз от цели. В документе напомнили, что в 2026 г., по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5%. В 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели.
Опубликованный в апреле базовый сценарий ЦБ предполагал среднюю ключевую ставку на 2026 г. в диапазоне 14–14,5%, на 2027 г. – 8–10%, на 2028 г. – 7,5–8,5%.
19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 14,25%. Это стало девятым подряд снижением показателя. Но решение оказалось менее масштабным, чем ожидал рынок. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что совет директоров рассматривал три сценария: сохранение ставки на уровне 14,5%, снижение до 14,25% или до 14%. Большинство участников заседания пришли к выводу, что пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сократилось. Набиуллина отметила, что регулятору могут потребоваться паузы между решениями, чтобы оценить поступающие макроэкономические данные и эффект уже принятых мер.