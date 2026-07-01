Набиуллина призвала «не пугать» переохлаждением экономики
Нужно осторожно относиться к термину «переохлаждение экономики», заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Финансовом конгрессе регулятора.
«Вот говорим переохлаждение, ну всем нравится переохлаждением пугать. Но когда мы говорим перегрев - никто не спорит, что перегрев – это когда спрос повышает предложение. А когда говорим переохлаждение – это значит, что у вас спроса недостаточно должно быть для тех возможностей, которые есть у предложения», – сказала она.
По словам Набиуллиной, в такой ситуации ресурсы должны быть не задействованы и в первую очередь это будет касаться трудовых ресурсов. «Мы это видим? Нет», - объяснила глава регулятора.
Кроме того, председатель ЦБ обратила внимание на заявление о том, что снижение инвестиционной активности стало признаком переохлаждения. По ее словам, в стране действительно наблюдается инвестиционная пауза, однако доля инвестиций в ВВП России резко выросла.
Во время Финконгресса вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что доля инвестиций в структуре ВВП России после восстановления инвестиционного цикла должна вырасти до 28% против нынешних 24%. По его словам, за последние годы структура российской экономики заметно изменилась. Он отметил долю экспорта, которая снизилась почти в три раза. Новак подчеркнул рост доли государственного сектора, в том числе роль бюджета и роль оборонных расходов в рамках бюджета.
30 июня министр экономического развития Максим Решетников отметил, что снижение уровня инвестиций в российской экономике терпимо, поскольку ранее их доля достигла высокого уровня в 23,5% ВВП. Он говорил, что в ближайшие два года завершается реализация ряда крупных проектов, которые заметно влияли на экономическую динамику. По мнению министра, инвестиционная пауза связана в том числе с денежно-кредитной политикой ЦБ и рядом других факторов.