Набиуллина призвала «не пугать» переохлаждением экономики

«Вот говорим переохлаждение, ну всем нравится переохлаждением пугать. Но когда мы говорим перегрев - никто не спорит, что перегрев – это когда спрос повышает предложение. А когда говорим переохлаждение – это значит, что у вас спроса недостаточно должно быть для тех возможностей, которые есть у предложения», – сказала она.