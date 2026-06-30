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Главная / Экономика /

Решетников назвал снижение инвестиционной активности терпимым для экономики

Ведомости

Снижение уровня инвестиций в российской экономике терпимо, поскольку ранее их доля достигла высокого уровня в 23,5% ВВП. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По его словам, снижение уровня инвестактивности не ставит под угрозу неэкономический потенциал. Решетников отметил, что в ближайшие два года завершается реализация ряда крупных проектов, которые заметно влияли на экономическую динамику. Министр также отметил, что инвестиционная пауза связана в том числе с денежно-кредитной политикой ЦБ и рядом других факторов.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что текущую ситуацию необходимо оценивать комплексно. По его мнению, даже при временном замедлении инвестиционной активности экономика сохраняет устойчивость и возможности для дальнейшего развития.

Главное из заявления Набиуллиной после снижения ставки

Финансы

19 июня Банк России сообщил, что во II квартале показатели экономической активности ожидаемо улучшились после снижения в I квартале. В целом, по оценкам ЦБ, в первой половине 2026 г. экономика растет умеренными темпами. Регулятор отмечает, что инвестиционная активность в стране выросла после охлаждения в начале года, но остается сдержанной. В последние месяцы ускорился рост потребительского спроса. При этом Банк России обращает внимание на риски со стороны бюджетной политики: на трехлетнем горизонте она будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии.

На заседании 19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14,25%. Это девятое подряд снижение ставки. В Минэкономразвития отметили, пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России сохраняется.

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