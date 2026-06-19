ЦБ отметил улучшение экономической активности во II квартале

Устойчивый рост цен, по оценке ЦБ, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 15 июня составила 5,6%. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году, а устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии.