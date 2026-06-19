ЦБ отметил улучшение экономической активности во II квартале
Во II квартале показатели экономической активности ожидаемо улучшились после снижения в I квартале, сообщил Банк России. В целом, по оценкам ЦБ, в первой половине 2026 года экономика растет умеренными темпами.
Регулято отмечает, что инвестиционная активность в стране выросла после охлаждения в начале года, но остается сдержанной. В последние месяцы ускорился рост потребительского спроса.
При этом Банк России обращает внимание на риски со стороны бюджетной политики: на трехлетнем горизонте она будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии.
Устойчивый рост цен, по оценке ЦБ, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 15 июня составила 5,6%. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году, а устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии.
Снижение напряженности на рынке труда замедлилось: по данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, перестала сокращаться. Безработица остается на исторических минимумах, при этом рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.
На заседании 19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14,25%. Это девятое подряд снижение ставки. В Минэкономразвития отметили, пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России сохраняется. После снижения ключевой ставки индекс Мосбиржи упал сразу на 1,56% до 2410,29 пункта в 13:30 мск.