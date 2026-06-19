Набиуллина назвала существенным ускорение кредитования в последние месяцы

19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14,25%. Это девятое подряд снижение ставки. Такого решения ожидали только двое экспертов, опрошенных «Ведомостями». При этом 14 из 19 экономистов рассчитывали, что снижение произойдет до 14%, еще один участник опроса называл диапазон 14–14,25%, другой считал вероятным снижение до 13,5–14%. Один аналитик предполагал, что ставка останется неизменной.