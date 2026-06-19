Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,822+0,3%KUZB0,029-3,62%CHKZ16 100-0,62%IMOEX2 427,66-0,56%RTSI1 042,49-0,56%RGBI117,5-0,55%RGBITR778,54-0,5%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Набиуллина назвала существенным ускорение кредитования в последние месяцы

Ведомости

В России наблюдается существенное ускорение кредитования в последние месяцы, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования», – сказала она.

По словам Набиуллиной, динамика денежно-кредитных показателей требует от ЦБ особого внимания. Она отметила, что в случае если ускорение кредитования станет устойчивой тенденцией, это будет говорить о том, что заемщики уже не считают действующие денежно-кредитные условия как сдерживающие.

19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14,25%. Это девятое подряд снижение ставки. Такого решения ожидали только двое экспертов, опрошенных «Ведомостями». При этом 14 из 19 экономистов рассчитывали, что снижение произойдет до 14%, еще один участник опроса называл диапазон 14–14,25%, другой считал вероятным снижение до 13,5–14%. Один аналитик предполагал, что ставка останется неизменной.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь