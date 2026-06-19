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Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи упал после решения ЦБ по ставке

Ведомости

Индекс Мосбиржи упал сразу на 1,56% до 2410,29 пункта в 13:30 мск, когда Банк России объявил о решении снизить ключевую ставку на 25 б. п. до 14,25% годовых. На 14:00 мск бенчмарк составляет 2411,65 пункта, снижаясь за день на 1,2%.

В лидерах роста на 13:50 мск были бумаги ЮГК (+2,65%), «Интер РАО» (+2,3%), обыкновенные акции «Татнефти» (+0,65%), бумаги «Мосэнерго» (+0,11%) и привилегированные акции «Татнефти» (+0,04%). В аутсайдерах оказались бумаги «Русала» (-3,52%), «Северстали» (-2,88%), Совкомбанка (-2,75%), «Т-технологий» (-2,38%) и «обычка» «Сургутнефтегаза» (-2,27%).

Снижение ставки по итогам заседания совета директоров Банка России 19 июня – девятое подряд. Лишь двое опрошенных «Ведомостями» экспертов ожидали такого решения. Большинство – 14 из 19 экономистов – ожидали снижения до 14%.

Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, пишет ЦБ в релизе. Сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 г. может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии (14–14,5% в среднем в 2026 г., 8–10% в 2027 г., 7,5–8,5% в 2028 г. – «Ведомости»), предупредил регулятор.

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, констатировал Центробанк. Сохраняются проинфляционные риски, связанные с высокими инфляционными ожиданиями, длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности, перечисляет регулятор. Также выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива, добавили в ЦБ.

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