Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ снизит ставку до 14% в июне

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ снизит ставку до 14% в июнеВ пользу снижения – замедление инфляции и охлаждение экономики
Совет директоров Банка России на заседании 19 июня снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 14%, считает большинство участников консенсус-прогноза «Ведомостей». Такой прогноз дали 14 из 19 экспертов. Двое допускают снижение до 14,25%. Еще один участник опроса называет диапазон 14–14,25%, другой считает вероятным снижение до 13,5–14%. Один аналитик предполагает, что ставка останется неизменной.
Банк России не считает, что пространство для снижения ключевой ставки увеличилось, заявил в кулуарах ПМЭФа зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин 5 июня. Он также напомнил, что совет директоров регулятора будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. «Это ни в коей мере не означает неизбежность снижения ставки на каждом из них», – подчеркнул зампред. Он также отметил, что участники заседания могут обсудить снижение ставки на четверть процентного пункта (0,25 п. п.), если такая альтернатива будет предложена. Значимым фактором для Банка России остаются решения по бюджетной политике, отметил Заботкин.
Регулятор снижал ставку восемь раз подряд на прошлых заседаниях, на последнем, 24 апреля, – на 0,5 п. п. до 14,5%. Существенно возросли проинфляционные риски из-за конфликта на Ближнем Востоке и возможных изменений в бюджетной политике, сообщила по итогам заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В I квартале расходы бюджета были значительно больше не только сезонной нормы, но и повышенных значений 2025 г., подчеркнула глава регулятора. В этих условиях требуется более осторожный и взвешенный подход при принятии решений, сказала Набиуллина. Регулятор в обновленном макропрогнозе по итогам заседания повысил ожидания по средней ключевой ставке на 2026 г. с 13,5–14,5 до 14–14,5%. На 2027 г. прогноз вырос с 8–9 до 8–10%.
Почему снизят ставку
В пользу шага в 50 б. п. говорит замедляющаяся инфляция, считает руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев. По оценкам ЦБ, рост цен в апреле с поправкой на сезонность опустился ниже 4% в годовом выражении и подобная динамика, вероятно, сохранилась и в мае, допускает Джиоев. Он поясняет, что при текущем уровне ключевой ставки в 14,5% реальная ставка (за вычетом инфляции) снова оказалась на двухзначном уровне – как когда она была 21%.
Индекс потребительских цен в мае 2026 г. к апрелю составил 0,17%, сообщил Росстат. Годовая инфляция на 8 июня составила 5,5%, по данным Минэкономразвития. Темпы роста цен со 2 по 8 июня ускорились до 0,2% после 0,15% неделей ранее, следует из данных Росстата.
ЦБ может побудить снизить ставку до 14% торможение экономики, считает старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Павел Жолобов. За первые четыре месяца ВВП вырос всего на 0,2%, по данным Минэкономразвития. Также в пользу этого решения говорит окончание пика ценового шока на рынке нефти из-за перекрытия Ормузского пролива, отмечает Жолобов. Котировки нефти марки Brent на мировом рынке в апреле доходили до $120/барр., но сейчас опустились в диапазон $90–95/барр., указывает эксперт НРА.
Шаг снижения вряд ли будет больше 0,5 п. п. на фоне рисков со стороны бюджета, считает Джиоев. По его словам, расходы в ближайшие годы останутся на повышенном уровне. Дефицит казны в этом году несколько возрастет по сравнению с планом, заявил министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФе 4 июня. Показатель по итогам мая достиг 6,01 трлн руб., или 2,6% ВВП. Он уже примерно в полтора раза больше запланированного на весь текущий год дефицита – 3,8 трлн руб. 10 июня Госдума приняла закон, позволяющий Минфину увеличивать объем госзаимствований без внесения изменений в закон о казне.
Министр финансов также добавил, что выход бюджета на нулевой структурный дефицит произойдет к 2029 г. Заботкин в разговоре с журналистами отметил проинфляционность предстоящих бюджетных изменений. Он также назвал слова министра значимой информацией для уточнения траектории ключевой ставки. С учетом новых вводных от Минфина вряд ли ЦБ сократит ставку больше, чем на 50 б. п., делает вывод сотрудник лаборатории макроструктурного моделирования Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Григорий Жирнов.
Текущие темпы инфляции по итогам апреля сложились ниже целевых значений и в мае оставались сдержанными, при этом инфляционные ожидания остаются повышенными, отметил главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. Инфляционные ожидания населения России в мае выросли на 0,1 п. п., до 13%, следует из опроса «инФОМа» по заказу Банка России. В апреле они снизились до 12,9% после 13,4% в марте.
Трое экономистов считают вероятным более умеренный шаг в 25 б. п. на предстоящем заседании. Высокий уровень текущей ставки не позволяет ожидать, что ЦБ возьмет паузу, но масштаб инфляционных рисков ставит под вопрос возможность снижать ставку темпом 0,5 процентного пункта, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Она указывает в качестве аргументов в пользу шага в 25 б. п. то, что недельный рост цен в конце мая ускорился, статистика за апрель показала сильный рост спроса и сохранение низкой безработицы, а министр финансов заявил о смещении сроков достижения первичного структурного баланса бюджета.
Какой будет инфляция
Основными драйверами роста цен в 2026 г. останутся увеличение производственных издержек, повышение акцизов и налоговой нагрузки, могут сказаться климатические и сезонные факторы, а также рост стоимости отдельных импортных товаров, если рубль перестанет укрепляться, считает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.
Инфляционные ожидания могут постепенно перейти к снижению после увеличения, вызванного повышением косвенных налогов в начале года и ростом волатильности на валютном рынке весной (ослабление рубля на 4,5% месяц к месяцу в марте и укрепление на 5–6% в апреле), считает главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Планы по отсрочке введения технологического сбора на электронику с 1 сентября на 1 декабря тоже должны способствовать замедлению динамики ожиданий, считает Бирюков.
Запланированное повышение тарифов ЖКХ на 11,7% в октябре может сформировать около 1,1 п. п. роста инфляции в начале IV квартала, что отчасти будет компенсировано эффектом низкой базы, ожидает Бирюков. На инфляционную динамику также влияет сохраняющаяся высокая стоимость заемных ресурсов, транслирующаяся в цены производителей, а также волатильность рубля, влияющая на параметры бюджетной политики и стоимость импорта, говорит Жолобов.
Сдерживать рост цен будут летняя дефляция на рынке плодоовощной продукции, избыточное предложение отдельных категорий товаров и снижение потребительского спроса, говорит Мильчакова. Укрепление рубля на 11% за апрель – май также поможет сдерживать рост цен во II квартале, но с III квартала его влияние может сместиться в пользу проинфляционного из-за возможной ограниченности периода высоких цен на нефть, утверждает Бирюков.
На конец года уровень инфляции приблизится к 5%, считает директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. Мильчакова ожидает 4,5–5,5% – вблизи к официальному таргету Банка России. Бирюков считает, что к концу года инфляция замедлится до 5–5,5% с текущих 5,4%.