Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ снизит ставку до 14% в июне

Регулятор снижал ставку восемь раз подряд на прошлых заседаниях, на последнем, 24 апреля, – на 0,5 п. п. до 14,5%. Существенно возросли проинфляционные риски из-за конфликта на Ближнем Востоке и возможных изменений в бюджетной политике, сообщила по итогам заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В I квартале расходы бюджета были значительно больше не только сезонной нормы, но и повышенных значений 2025 г., подчеркнула глава регулятора. В этих условиях требуется более осторожный и взвешенный подход при принятии решений, сказала Набиуллина. Регулятор в обновленном макропрогнозе по итогам заседания повысил ожидания по средней ключевой ставке на 2026 г. с 13,5–14,5 до 14–14,5%. На 2027 г. прогноз вырос с 8–9 до 8–10%.