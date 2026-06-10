Годовая инфляция по итогам мая в России составила 5,31%
В мае годовая инфляция в России составила 5,31% против 5,58% в апреле, сообщил Росстат. В месячном выражении потребительские цены увеличились в стране на 0,17%.
По данным Росстата, продовольственные товары в мае подешевели на 0,85% в сравнении с апрелем 2026 г. и подорожали на 2,86% в годовом выражении. Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,17% в месячном выражении и на 4,19% – в сравнении с тем же месяцем 2025 г. Услуги стали дороже 1,55% по сравнению с результатом апреля и на 10,13% в годовом выражении.
В период со 2 по 8 июня 2026 г., согласно обзору Минэкономразвития РФ (есть в распоряжении «Ведомостей»), на потребительском рынке инфляция составила 0,2%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,23%, в том числе на плодоовощную продукцию – 2,21%. При этом остальные продукты питания продемонстрировали околонулевую динамику цен (0,04%). Годовая инфляция на 8 июня зафиксирована на уровне 5,5%.
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФа 5 июня говорил, что с 2027 г. нужно вернуться к успешным темпам роста российской экономики. Он отметил, что, согласно прогнозам, инфляция в РФ в 2026 г. приблизится к 5,2%. Промпроизводство в России в апреле выросло на 1,9%, ВВП в апреле вырос на 1,3%. ВВП России в январе – апреле вырос на 0,2%, уточнял российский лидер.