Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ABRD134,8-0,74%CNY Бирж.10,585+0,09%IMOEX2 520,88-0,07%RTSI1 106,2-0,16%RGBI118,62+0,2%RGBITR783,57+0,23%
Главная / Экономика /

Годовая инфляция по итогам мая в России составила 5,31%

Ведомости

В мае годовая инфляция в России составила 5,31% против 5,58% в апреле, сообщил Росстат. В месячном выражении потребительские цены увеличились в стране на 0,17%.

По данным Росстата, продовольственные товары в мае подешевели на 0,85% в сравнении с апрелем 2026 г. и подорожали на 2,86% в годовом выражении. Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,17% в месячном выражении и на 4,19% – в сравнении с тем же месяцем 2025 г. Услуги стали дороже 1,55% по сравнению с результатом апреля и на 10,13% в годовом выражении.

В период со 2 по 8 июня 2026 г., согласно обзору Минэкономразвития РФ (есть в распоряжении «Ведомостей»), на потребительском рынке инфляция составила 0,2%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,23%, в том числе на плодоовощную продукцию – 2,21%. При этом остальные продукты питания продемонстрировали околонулевую динамику цен (0,04%). Годовая инфляция на 8 июня зафиксирована на уровне 5,5%.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФа 5 июня говорил, что с 2027 г. нужно вернуться к успешным темпам роста российской экономики. Он отметил, что, согласно прогнозам, инфляция в РФ в 2026 г. приблизится к 5,2%. Промпроизводство в России в апреле выросло на 1,9%, ВВП в апреле вырос на 1,3%. ВВП России в январе – апреле вырос на 0,2%, уточнял российский лидер.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её