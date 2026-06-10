Годовая инфляция по итогам мая в России составила 5,31%

По данным Росстата, продовольственные товары в мае подешевели на 0,85% в сравнении с апрелем 2026 г. и подорожали на 2,86% в годовом выражении. Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,17% в месячном выражении и на 4,19% – в сравнении с тем же месяцем 2025 г. Услуги стали дороже 1,55% по сравнению с результатом апреля и на 10,13% в годовом выражении.