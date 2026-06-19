Минэкономразвития заявило о потенциале дальнейшего снижения ключевой ставки
Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России сохраняется. Об этом журналистам заявили в Министерстве экономического развития России после решения регулятора по денежно-кредитной политике, передают «РИА Новости».
В ведомстве отметили, что текущая динамика экономических показателей позволяет рассчитывать на продолжение смягчения денежно-кредитных условий.
На заседании 19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14,25%. Это девятое подряд снижение ставки. Лишь двое опрошенных «Ведомостями» экспертов ожидали такого решения. Большинство – 14 из 19 экономистов – ожидали снижения до 14%, еще один участник опроса называл диапазон 14–14,25%, другой считал вероятным снижение до 13,5–14%.
Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, пишет ЦБ в релизе. Сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 г. может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии (14–14,5% в среднем в 2026 г., 8–10% в 2027 г., 7,5–8,5% в 2028 г. – «Ведомости»), предупредил регулятор.