Новак: доля инвестиций в ВВП может вырасти до 28%
Доля инвестиций в структуре валового внутреннего продукта России после восстановления инвестиционного цикла должна вырасти до 28% против нынешних 24%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Финансовом конгрессе Банка России.
По словам Новака, за последние годы структура российской экономики заметно изменилась. Он отметил долю экспорта, которая снизилась почти в три раза. Новак подчеркнул рост доли государственного сектора, в том числе роль бюджета и роль оборонных расходов в рамках бюджета.
«Ну и доля инвестиций за три года значительно внесла свой вклад в структуру ВВП, рост почти до 24%», – сказал он. Вице-премьер также отметил, что сейчас наблюдается снижение инвестиционной активности, однако рассчитывает на ее последующее восстановление.
30 июня министр экономического развития Максим Решетников сказал в интервью ИС «Вести», что снижение уровня инвестиций в российской экономике терпимо, поскольку ранее их доля достигла высокого уровня в 23,5% ВВП. По его словам, снижение уровня инвестактивности не ставит под угрозу неэкономический потенциал. Решетников отметил, что в ближайшие два года завершается реализация ряда крупных проектов, которые заметно влияли на экономическую динамику. Министр также отметил, что инвестиционная пауза связана в том числе с денежно-кредитной политикой ЦБ и рядом других факторов.
19 июня Банк России сообщил, что во II квартале показатели экономической активности ожидаемо улучшились после снижения в I квартале. В целом, по оценкам ЦБ, в первой половине 2026 г. экономика растет умеренными темпами. Регулятор отмечает, что инвестиционная активность в стране выросла после охлаждения в начале года, но остается сдержанной. В последние месяцы ускорился рост потребительского спроса. При этом Банк России обращает внимание на риски со стороны бюджетной политики: на трехлетнем горизонте она будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии.