Новак: доля инвестиций в ВВП может вырасти до 28%

19 июня Банк России сообщил, что во II квартале показатели экономической активности ожидаемо улучшились после снижения в I квартале. В целом, по оценкам ЦБ, в первой половине 2026 г. экономика растет умеренными темпами. Регулятор отмечает, что инвестиционная активность в стране выросла после охлаждения в начале года, но остается сдержанной. В последние месяцы ускорился рост потребительского спроса. При этом Банк России обращает внимание на риски со стороны бюджетной политики: на трехлетнем горизонте она будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии.