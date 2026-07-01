Греф заявил, что не будет сожалеть об уходе офлайн-торговли
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что исчезновение офлайн-торговли не станет проблемой, если такой сценарий станет результатом честной рыночной конкуренции с онлайн-форматом. Об этом он заявил в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России.
По словам Грефа, определяющим фактором должен оставаться выбор потребителя, а не искусственное изменение конкурентной среды.
28 мая «Ведомости» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ, подготовленное для Ассоциации цифровых платформ (АЦП), писали, что цифровые платформы по итогам 2025 г. обеспечили 8,5% ВВП России, а совокупный оборот сектора достиг 18,3 трлн руб. В нем сказано, что за последние четыре года объем платформенной экономики вырос в шесть раз. В 2025 г. через маркетплейсы, агрегаторы услуг и классифайды было совершено более 12 млрд заказов.
Глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров считает оценку НИУ ВШЭ в 8,5% ВВП «скорее академической моделью», однако отмечает, что масштабы платформенной экономики уже сопоставимы с крупнейшими отраслями. По его словам, совокупный оборот Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» по итогам 2025 г. уже достиг около 11 трлн руб., что эквивалентно более чем 5% ВВП страны.