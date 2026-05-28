Платформенная экономика достигла 8,5% ВВП России

Платформы следует рассматривать прежде всего как результат цифровой трансформации, считает партнер Data Insight Федор Вирин. По его словам, они не просто переводят существующие процессы в онлайн, но и создают новые модели взаимодействия между покупателями, продавцами, бизнесом и государством. Вирин добавляет, что цифровые процессы значительно более прозрачны в сравнении с традиционными форматами работы. Это делает операции внутри платформ более понятными как для участников рынка, так и для государства. По мнению эксперта, они уже стали новым форматом ведения бизнеса, который сохранится на десятилетия вперед. В этой связи, как отмечает эксперт, ключевой вопрос заключается не в самих рисках платформенной экономики, а в особенностях регулирования и взаимодействия государства и общества с конкретными площадками.