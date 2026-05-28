Платформенная экономика достигла 8,5% ВВП России

Платформенная экономика достигла 8,5% ВВП РоссииТакой рост обеспечили маркетплейсы, сервисы такси и доставки
Цифровые платформы по итогам 2025 г. обеспечили 8,5% ВВП России, а совокупный оборот сектора достиг 18,3 трлн руб. Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ, подготовленном для Ассоциации цифровых платформ (АЦП). «Ведомости» ознакомились с этим документом. В нем сказано, что за последние четыре года объем платформенной экономики вырос в шесть раз. В 2025 г. через маркетплейсы, агрегаторы услуг и классифайды было совершено более 12 млрд заказов.
Одной из самых быстрорастущих категорий на площадке Wildberries остаются электроника и крупная бытовая техника, сообщил представитель интернет-ритейлера. По его словам, продажи последней в 2025 г. увеличились год к году на 170%, в 2026 г. динамика сохраняется на уровне 120%. Оборот ноутбуков в прошлом году прибавил 209%, а показатель по смартфонам почти удвоился. В этом году совокупные продажи смартфонов, ноутбуков, телевизоров, аудиотехники и сетевого оборудования также выросли более чем в два раза.
В компании отметили, что активное развитие фиксируется и в других сегментах, начиная шинами, аккумуляторами и транспортными средствами и заканчивая мебелью, строительными инструментами и отделочными материалами. Представитель Wildberries связывает это со смещением спроса в сторону более сложных и дорогих покупок, а также с ростом доверия потребителей к онлайн-торговле.
Дальнейший рост платформенной экономики невозможен без одновременного развития регулирования, логистики, финтеха и новых сервисов, уверен собеседник «Ведомостей». По его словам, онлайн-площадки уже стали важным драйвером экономики, поскольку снижают барьеры для малого и среднего бизнеса и создают рабочие места в регионах. При этом избыточное регулирование может замедлить развитие отрасли, отмечает он. В Ozon на запрос не ответили.
Глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров считает оценку НИУ ВШЭ в 8,5% ВВП «скорее академической моделью», однако отмечает, что масштабы платформенной экономики уже сопоставимы с крупнейшими отраслями. По его словам, совокупный оборот Wildberries, Ozon и «Яндекс маркета» по итогам 2025 г. уже достиг около 11 трлн руб., что эквивалентно более чем 5% ВВП страны.
При этом он подчеркнул, что прямое сравнение этих двух показателей методологически некорректно, поскольку ВВП учитывает добавленную стоимость, а оборот — полную стоимость всех товаров, прошедших через агрегаторы. Тем не менее, по его словам, объем средств на таких площадках уже сопоставим с масштабом целых отраслей.
Федоров отметил, что рынок постепенно переходит из стадии взрывного роста к более зрелой конкуренции. Основными рисками он назвал высокие затраты на логистику, консолидацию сегмента крупнейшими игроками и замедление прироста новой аудитории. По его словам, дальнейшее развитие платформ будет связано прежде всего с конкуренцией за существующих пользователей и экспансией в смежные сервисы — финтех, рекламу и доставку.
Гендиректор «Infoline Аналитики» Михаил Бурмистров считает оценку вклада платформенной экономики в 8,5% ВВП «достаточно адекватной», если учитывать показатели оборота в ключевых сегментах. По его словам, основной рост сейчас сосредоточен в маркетплейсах и сервисах такси, тогда как другие сегменты растут медленнее. Главным риском для платформ он назвал регуляторные ограничения. Бурмистров отметил, что такие площадки сегодня являются не только драйвером внутреннего спроса, но и одним из инструментов развития экспорта в условиях ограниченного доступа России к международным рынкам. Избыточное регулирование, по его мнению, может затормозить развитие этого направления.
Председатель президиума «Ассоциации компаний омниканальной торговли» (АКОРТ) Станислав Богданов отмечает, что онлайн- и офлайн-торговля фактически уже сформировали единый рынок, а граница между ритейлерами и платформами постепенно стирается. По его словам, крупные торговые сети давно работают в омниканальном формате, объединяя магазины, приложения, доставку и самовывоз в единую систему. Богданов заявляет, что в сегменте онлайн-продаж продуктов цифровые платформы уже занимают крупнейшую долю рынка. По данным Infoline, по итогам 2025 г. на четырех крупнейших маркетплейсов пришлось 48% рынка товаров повседневного спроса, тогда как шесть классических ритейлеров заняли лишь 46%.
При этом участие платформ, по мнению АКОРТ, корректнее оценивать как часть общего вклада розничной торговли в экономику. По данным Росстата, без учета автомобилей на нее в 2025 г. пришлось около 10,8% ВВП России. Устойчивое развитие площадок и омниканальных сетей, как считает Богданов, увеличивает вклад торговли в экономику за счет инвестиций в логистику и инфраструктуру.
Платформы следует рассматривать прежде всего как результат цифровой трансформации, считает партнер Data Insight Федор Вирин. По его словам, они не просто переводят существующие процессы в онлайн, но и создают новые модели взаимодействия между покупателями, продавцами, бизнесом и государством. Вирин добавляет, что цифровые процессы значительно более прозрачны в сравнении с традиционными форматами работы. Это делает операции внутри платформ более понятными как для участников рынка, так и для государства. По мнению эксперта, они уже стали новым форматом ведения бизнеса, который сохранится на десятилетия вперед. В этой связи, как отмечает эксперт, ключевой вопрос заключается не в самих рисках платформенной экономики, а в особенностях регулирования и взаимодействия государства и общества с конкретными площадками.