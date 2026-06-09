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Главная / Бизнес /

В России перестали открываться универмаги

Интерес к таким проектам падает на фоне насыщения рынка, сокращения ассортимента и снижения трафика у торговых центров
Линда Журавлева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

С начала 2026 г. в России не открылось ни одного нового универмага. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании CORE.XP. Для сравнения: в 2023 г. был зафиксирован десятилетний рекорд – тогда на рынок вышли объекты на 76 000 кв. м. В позапрошлом году к ним добавились универмаги еще на 12 000 кв. м, а в 2025 г. – на 17 000 кв. м.

При этом, как говорят в CORE.XP, практически все открытия прошлого года пришлись преимущественно на февраль. С мая же были запущены всего три площадки на 3000 кв. м и все от одного оператора – Slava Concept, торгующего одеждой, обувью и аксессуарами российских дизайнеров. За этот же период, как указывают в данной компании, прекратили работу 35 комплексов. Таким образом общая площадь всех площадок данного формата сейчас составляет 300 000 кв. м. Там также отмечают, что на ситуацию влияет и то, что новые точки становятся более компактными: их средняя площадь в 2025 г. составила порядка 2000 кв. м против среднерыночных 3200 кв. м.

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