В России перестали открываться универмаги

При этом, как говорят в CORE.XP, практически все открытия прошлого года пришлись преимущественно на февраль. С мая же были запущены всего три площадки на 3000 кв. м и все от одного оператора – Slava Concept, торгующего одеждой, обувью и аксессуарами российских дизайнеров. За этот же период, как указывают в данной компании, прекратили работу 35 комплексов. Таким образом общая площадь всех площадок данного формата сейчас составляет 300 000 кв. м. Там также отмечают, что на ситуацию влияет и то, что новые точки становятся более компактными: их средняя площадь в 2025 г. составила порядка 2000 кв. м против среднерыночных 3200 кв. м.