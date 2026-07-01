Греф: ИИ может повысить производительность компаний на 22%

3 июня управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников рассказал на ПМЭФ, что использование ИИ позволяет увеличить производительность медиабизнеса в 10 раз, а для новых проектов, изначально построенных на ИИ, – до 40 раз. По его словам, пока используется только 2% из тех возможностей, которые есть в математических логиках.