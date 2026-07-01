Греф: ИИ может повысить производительность компаний на 22%
Искусственный интеллект может повысить производительность российских компаний более, чем на 20%. Об этом заявил глава «Сбера» Герман Греф на Финансовом конгрессе ЦБ.
«Мы смотрели, где и в какие процессы уже существующие технологии ИИ можно использовать, и мы увидели, что это может дать повышение производительности примерно на 11-22% в разных компаниях», – сказал он (цитата по «Прайму»).
Этот показатель можно увеличить за счет совмещения генеративного и физического ИИ. В таком случае, по его оценкам, производительность вырастает на 21-33%. Вопрос здесь стоит в том, как эти факторы можно задействовать системно.
3 июня управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников рассказал на ПМЭФ, что использование ИИ позволяет увеличить производительность медиабизнеса в 10 раз, а для новых проектов, изначально построенных на ИИ, – до 40 раз. По его словам, пока используется только 2% из тех возможностей, которые есть в математических логиках.