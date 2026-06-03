На ПМЭФе заявили о возможности ИИ увеличить эффективность бизнеса в 40 раз
Использование искусственного интеллекта позволяет увеличить производительность медиабизнеса в 10 раз, а для новых проектов, изначально построенных на ИИ, – до 40 раз. Об этом заявил управляющий директор АО «Русская медиагруппа» Дмитрий Медников на сессии «Искусственный интеллект в креативных индустриях: национальные стратегии развития и границы применения» в рамках ПМЭФа.
«Технология [ИИ] дает умножение 6-10 раз. Это касается и производства контента, управления правами, работы с бизнес-процессами и документами. <...> Вот эта вот история про бизнес, изначально появившийся на базе искусственного интеллекта и во взаимодействии с ним, мы видим рост производительности до 40 раз», – сказал он.
Медников добавил, что сейчас используется только 2% из тех возможностей, которые есть в математических логиках. Внедрение ИИ является одновременно и сложным из-за необходимости перестраивания процессов, но, тем не менее, является перспективным, считает он.
2 июня «Ведомости» писали, что пока полностью внедрили ИИ-технологии только 4% IT-компаний, при этом 69% таких организаций не используют нейросети в своей работе. Согласно докладу «Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью» от Росконгресса, в России 48% крупных и средних организаций говорят об отсутствии потребности в ИИ, а среди ключевых барьеров 58% называют высокие затраты на внедрение.