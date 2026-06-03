На ПМЭФе заявили о возможности ИИ увеличить эффективность бизнеса в 40 раз

«Технология [ИИ] дает умножение 6-10 раз. Это касается и производства контента, управления правами, работы с бизнес-процессами и документами. <...> Вот эта вот история про бизнес, изначально появившийся на базе искусственного интеллекта и во взаимодействии с ним, мы видим рост производительности до 40 раз», – сказал он.