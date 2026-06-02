Внедрение ИИ в бизнес пока ограничивается точечными экспериментами

Активное использование искусственного интеллекта в большинстве случаев не дает пользователям новых навыков и не приводит к росту производительности труда. используя искусственный интеллект, человек освобождает свое время, но использует его преимущественно на отдых. Отдельно исследователи отмечают, что частое использование ИИ коррелирует со снижением критического мышления. Чтобы снизить негативное влияние от применения искусственного интеллекта, предлагается в том числе учитывать когнитивные издержки при сертификации ИИ в социально значимых сферах, сохраняя пространство для человеческих суждений.