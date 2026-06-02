Внедрение ИИ в бизнес пока ограничивается точечными экспериментами

Внедрение ИИ в бизнес пока ограничивается точечными экспериментамиТолько 4% компаний полностью внедрили искусственный интеллект
69% IT-компаний не используют в своей работе искусственный интеллект, и только 4% из них полностью внедрили ИИ-технологии, следует из аналитического доклада «Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью», подготовленного фондом Росконгресс совместно с деловым изданием «Ведомости» и участниками Международного клуба молодых экономистов «Новое поколение».
Авторы отмечают - похожие показатели отмечаются и в других отраслях. В России 48% крупных и средних организаций говорят об отсутствии потребности в ИИ, а среди ключевых барьеров 58% называют высокие затраты на внедрение. В этой связи аналитики называют отношение бизнеса к ИИ «осторожными экспериментами». И отмечают со ссылкой на иностранные исследования – 95% компаний пока не окупают свои инвестиции в ИИ-технологии.
Данная аналитическая работа подготовлена при поддержке Дирекции Всемирного фестиваля молодежи, банка ПСБ, платформы «Содружество», ВЭБ.РФ и Финансового университета при Правительстве РФ и стал первой работой клуба. Участники клуба – молодые люди, имеющие опыт работы по экономической специальности, опыт научной и академической работы, высшее образование или научную степень по специальности из России и дружественных стран, желающие проводить исследования и участвовать в общественной и экономической жизни страны. Цель сообщества – предлагать неочевидные решения, отвечающие новым вызовам.
Выводы исследования
В своей стартовой работе молодые экономисты рассмотрели пять ключевых тем, формирующих современный экономический ландшафт: цифровые технологии и искусственный интеллект; деморафический переход в развитых и развивающихся странах; кибербезопасность; роль государства и экономический рост; современная роль денежно-кредитной политики.
Авторы отмечают: демографический переход стал долгосрочным структурным ограничением. Чтобы минимизировать давление этого фактора на экономику, необходимо работать над продлением активной жизни, адаптацией образовательных направлений, автоматизацией физического труда, и прорабатывать альтернативные формы занятости.
Новый уровень киберугроз, их скорость и сложность требуют особого уровня защиты, основанного на новых просветительских и образовательных формах, интеграции новых архитектур безопасности и создания центров обмена киберфинансовой информацией.
В условиях искусственных ограничений и экономической турбулентности страны рискуют нарастить государственный долг и усугубить условия для ведения предпринимательской деятельности. Для защиты экономики необходимы новые долгосрочные рамочные условия фискальной политики. Основой должна стать предсказуемость и дисциплина.
Активное использование искусственного интеллекта в большинстве случаев не дает пользователям новых навыков и не приводит к росту производительности труда. используя искусственный интеллект, человек освобождает свое время, но использует его преимущественно на отдых. Отдельно исследователи отмечают, что частое использование ИИ коррелирует со снижением критического мышления. Чтобы снизить негативное влияние от применения искусственного интеллекта, предлагается в том числе учитывать когнитивные издержки при сертификации ИИ в социально значимых сферах, сохраняя пространство для человеческих суждений.
«Современную экономическую реальность характеризует гибкость и тяга к постоянным структурным изменениям. Успех страны зависит не только от умения быстро адаптироваться к ним, но и от навыка эффективного прогноза. У поколения молодых специалистов есть уникальное преимущество – адаптивный и способный к экспресс-анализу острый ум. Как итог, результат их экспертизы может быть не просто конкурентным, а лидирующим», – уверен советник президента России Антон Кобяков.
Генеральный директор делового издания «Ведомости» Игнатий Павлов отметил, что доклад сообщества стал первой работой, открывающей серию экономических исследований. «Он не дает однозначных рецептов ко всем вызовам современности, но рассматривает каждый из вопросов в междисциплинарном прогрессивном контексте, что позволяет формировать уникальный исследовательский фон. Этот доклад – приглашение для молодых экономистов к диалогу, совместным исследованиям и участию в клубе "Новое поколение"», – отметил он.
«Текст доклада не только дает возможность познакомиться со взглядом молодых профессионалов на ключевые проблемы развития глобальной и российской экономики, но и дает представление о тех темах, которые являются наиболее важными для них и всего экономического сообщества», – уверен директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв.