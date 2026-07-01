Новак: внутренний рынок России сейчас обеспечен топливом

Новак: внутренний рынок России сейчас обеспечен топливомПо его данным, перебои носят локальный характер
Внутренний рынок России обеспечен топливом, а возникающие локальные перебои на отдельных АЗС связаны с логистикой и оперативно устраняются. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Финансовом конгрессе.
«В целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накоплены были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок», – сказал он.
Вице-премьер подчеркнул, что вертикально-интегрированные нефтяные компании продолжают таргетировать цены на своих заправках в пределах инфляции. Однако есть «разрыв» с ценами на независимых АЗС. «Надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционное ожидание будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны министерством экономического развития», – добавил Новак
29 июня Новак также поручил повысить эффективность распределения топлива между регионами с учетом текущих потребностей ключевых отраслей экономики.
28 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что дефицит топлива на внутреннем рынке существует, однако не носит критического характера. По его словам, атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры создают определенные сложности, но поврежденные объекты оперативно восстанавливаются. В тот же день глава государства провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами, по итогам которого поручил проработать дополнительные меры для гарантированного и бесперебойного снабжения топливом граждан, бизнеса и социально значимых организаций.